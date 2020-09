Come eliminare le ragnatele in casa

Come liberarsi delle ragnatele? I ragni possono diventare una vera e propria ossessione. Pertanto, è necessario liberarsene in modo più veloce possibile. Se ancora non siete riusciti a trovare la soluzione giusta per liberarvi delle ragnatele, non dovete temere. Abbiamo pensato bene di indicarvi qualche consiglio per dire definitivamente addio a questo fastidioso problema che può presentarsi in qualunque zona della casa.

RAGNATELE, COME ELIMINARLE IN MODO EFFICACE: UTILIZZARE IL RAGNATORE

Tenere pulita e ordinata la casa è molto importante. Vi abbiamo già segnalato dei consigli per eliminare la polvere in casa e oggi possiamo assicurarvi che esistono delle soluzioni in grado di darci una mano a liberarci dalle tanto odiate ragnatele. In particolare, oggi vi segnaliamo il ragnatore, un vero e proprio alleato per pulire casa. Questo strumento ha tutte le caratteristiche per eliminare le ragnatele. Ha la forma a freccia e la parte appuntita è stata creata appositamente per permettere a chiunque di raggiungere anche gli spazi più difficili, come gli angoli. Grazie alle sue setole fittissime, riuscirete a intrappolare le ragnatele. Invece, l’attacco del manico universale vi permetterà di fissarlo a un manico telescopico, per raggiungere il soffitto senza dover utilizzare una scala.

COME ELIMINARE LE RAGNATELE UTILIZZANDO IL RAGNATORE: I PASSAGGI

Ma quali sono i passaggi da eseguire per eliminare le ragnatele con il ragnatore? Ispezionate innanzitutto la stanza, al fine di individuare ogni ragnatela e concentrandosi negli angoli più nascosti. Montate, dunque, il ragnatore su un manico telecospico e iniziate a rimuovere quelle posizionate in alto. Procedete sempre verso il basso, accorciando la lunghezza del manico. Infine, è necessario rimuovere le ragnatele negli angoli bassi. Dopo aver terminato con il lavoro, vi consigliamo di lavare accuratamente il ragnatore. Smontatelo e lavatelo con acqua calda. Ricordate di farlo asciugare all’aria aperta, ma non sotto la luce diretta del sole!

C’è chi non riesce a eliminare le ragnatele uccidendo i ragni. In questo caso non bisogna temere, in quanto è possibile liberarsi di questo problema attraverso una trappola. Prima di utilizzare il ragnatore vi consigliamo di individuare i ragni e di fare in modo che entrino in un tubo di almeno 40 cm. Alla sua estremità non dimenticate di fissare una scatola. Dopo averli intrappolati, recatevi all’aperto e liberateli aprendo la scatola. Ora potete finalmente rimuovere le ragnatele in casa utilizzando il ragnatore.

Come eliminare le ragnatele in casa ultima modifica: da