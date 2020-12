Eliminare i pallini dai maglioni: come fare

In questa stagione così fredda indossare i maglioni è sicuramente una buona abitudine. In giro poi se ne trovano tantissimi molto belli, eleganti e di tendenza per cui è veramente impossibile resistere. Il fatto è che a furia di lavarli si vengono a creare i fastidiosissimi pallini. I pelucchi sono davvero brutti da guardare e spesso ci spingono a non indossare più il nostro maglione preferito, qualcuno addirittura decide di gettarlo via. In realtà esistono vari rimedi piuttosto semplici da poter applicare per far tornare come nuovi i maglioncini. Andiamo subito a vedere come possiamo fare per eliminare gli odiosi pallini.

Ecco i metodi più semplici per eliminare i pallini dai maglioni: i consigli

Per eliminare i pallini dai maglioni la prima cosa da fare è posizionare il capo d’abbigliamento su una superfice piana e dotarsi di una semplice lametta. Se non si ha una lametta si può utilizzare anche un coltello, meglio ancora un rasoio elettrico. Facendo la giusta attenzione (pure a non farsi male!) si passa lo strumento scelto sui pallini che verranno via con pochissimo sforzo.

Un metodo molto consigliato per eliminare i pallini di lana e cotone è proprio il levapelucchi. In commercio esistono quelli elettrici ma anche quelli portatili. Sono semplici da manovrare e sicuramente funzionano benissimo e hanno dei prezzi piuttosto ragionevoli. In vendita si trovano poi anche delle comode spazzole abrasive che forse non eliminano totalmente il problema ma senz’altro aiutano molto, soprattutto in quei maglioni dove i pallini vengono via facilmente, anche con le mani.

Maglioni e pelucchi: il detersivo giusto per combattere i pallini

Oltre agli strumenti sopraelencati, molto importante è l’utilizzo di un detersivo per lavatrice anti pelucchi. Nei negozi e in tanti store online esistono varie soluzioni e veri e propri kit per il lavaggio e la cura dei capi d’abbigliamento. I maglioni non fanno certo eccezione ma anzi. Ci sono sia detersivi liquidi che vere e proprie sfere per i lavaggi. Basta informarsi bene per scegliere il prodotto migliore per le proprie esigenze.