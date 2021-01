Come si lavano i plaid? Meglio a mano o in lavatrice?

In questi mesi più freddi dell’anno chi non ama stare sotto le coperte? Soprattutto con la situazione attuale, bere una cioccolata calda guardando un film sotto ad un caldo plaid in pile è sempre molto piacevole. Il fatto è che poi questi plaid vanno anche lavati e questo può rivelarsi un aspetto un po’ complicato. In realtà non lo è assolutamente. La cosa più furba da fare prima di lavare una coperta, come qualsiasi altro capo, è leggere le informazioni presenti sull’etichetta che indicano il lavaggio consigliato. Se poi avete ancora dei dubbi vi diamo qualche consiglio noi. Come si lavano questi plaid in pile, meglio fare un rapido lavaggio a mano o uno in lavatrice? Una cosa è certa: a differenza dei classici plaid, sarà molto più rapido il tempo per l’asciugatura.

Si può lavare il paid in pile nella lavatrice? Ecco la risposta

I plaid in pile si possono lavare normalmente in lavatrice? La risposta è sì ma il consiglio è quello di lavarli insieme ad altri capi dello stesso materiale, magari altri plaid. A questo punto si può programmare il lavaggio delle coperte per 30 gradi con un detersivo apposito. Una dritta importante è quella di inserire l‘ammorbidente perché il pile è un tessuto particolare e poi riscaldarsi con un plaid morbido è decisamente più piacevole. Finito il lavaggio si potrà tirare fuori dalla lavatrice la coperta per farla asciugare. Ovviamente trattandosi di un plaid dal tessuto morbido non ci sarà alcun bisogno di tirar fuori asse e ferro da stiro perché una volta asciutto sarà già perfetto per essere usato.

I plaid di pile si lavano a mano? Sì ma si sprecano più energie

I plaid si possono lavare anche a mano, certo. Il fatto è che il passaggio sarà decisamente più fatico per il fisico. Il lavaggio in sé è comunque molto facile perché basta prendere la coperta in pile e immergerla in una vaschetta con dell’acqua tiepida. A questo punto si dovrà inserire il giusto sapone per il lavaggio e massaggiare il tessuto. Se sul plaid ci sono delle macchie il passaggio sarà più lungo e ci sarà bisogno di strizzare un po’ di più la coperta.