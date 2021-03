Federe di seta pura per un sonno che hai sempre sognato: scegli OFFTOPIC

La prima volta che ho sentito parlare di una federa in seta come un oggetto davvero prezioso per le donne, è stata qualche tempo fa, mentre guardavo una serie tv. Una delle protagoniste della storia, non riusciva a fare a meno della sua federa di seta, e aveva paura di averla dimenticata a casa, prima di partire per il suo viaggio. Il suo accompagnatore non capiva come mai stesse facendo una vera e propria storia, per questa federa di seta che per lei era fondamentale. E così aveva dovuto spiegargli l’importanza che ha per chi come lei, ha un genere di capello molto particolare, che ha bisogno della seta per non elettrizzarsi e fare dei nodi tanto da rendere i capelli quasi “impettinabili”. Non un capriccio quindi, ma una necessità vera e propria.

E così cercando altre notizie sul tema, ho capito quanto possa fare bene dormire su una federa di seta e non solo alle donne, ma anche ai maschietti che hanno dei capelli lunghi ( e che tra l’altro si prendono sempre più cura della loro pelle, a volte anche di più delle donne).

Perchè dormire su una federa di seta

Ma perchè dovremmo tutti dormire su una federa di seta e non solo per i capelli? La seta non assorbe l’umidità e questo permette quindi alle pelle di idratarsi. Già dal primo utilizzo potrete rendervi conto che le righe sono molte di meno al mattino e la pelle vi ringrazierà. E inoltre se mettete di solito delle creme prima di andare a dormire, vi renderete conto che la federa non avrà assorbito nulla e questo permetterà alle lozioni di fare effetto sul vostro viso.

Per chi poi è attento all’igiene: nessun problema o stress per il lavaggio. Le federe in seta possono essere comodamente lavate anche in lavatrice oltre che a mano. Tra l’altro, le lavatrici di ultima generazione, prevedono anche dei programmi perfetti sia per la biancheria da letto che per la seta.

Le federe di seta meglio in estate o in inverno?

La seta, a differenza di quel che si crede comunamente, è adatta per tutte le stagioni in quanto le sue proprietà rendono questo tessuto un naturale termoregolatore. Non a caso è il tessuto migliore per la pelle, perchè avendo lo stesso pH, ne comprende l’esigenza: se in una notte d’estate hai caldo ti terrà fresco, abbassando la tua temperatura, se al contrario hai freddo, ti terrà caldo. Insomma sempre perfetta, provare per credere. E io che l’ho usata per la prima volta nel mese di marzo, posso dirvi che è proprio così.

Le federe di seta OFFTOPIC

Ho quindi deciso di provare che cosa significa dormire su una federa di seta, per capire se darvi o meno questo consiglio e posso dirvi che c’è qualcosa di diverso nel riposo. Certo i miracoli non esistono eh, non scompare all’improvviso l’insonnia o la pelle non torna a splendere magicamente. Ma se è possibile fare qualcosa per rendere migliore il sonno e per prenderci cura del nostro corpo, perchè non scegliere una federa di seta! E ho provato quindi le federe di seta vendute on line dal sito OFFTOPIC.

Arrivano in casa praticamente in un paio di giorni dopo l’acquisto, sono bellissime e si può scegliere tra una vasta gamma di colori che si possono abbinare perfettamente con l’arredo della vostra camera da letto.

OFFTOPIC inoltre usa delle federe di seta 100% seta e questo significa anche abbiamo a che fare con un materiale ipoallergenico, antibatterico e traspirante.

Qual è il costo di una federa di seta?

Le federe di seta vendute da OFFTOPIC hanno un costo di 59 euro ( prezzo della singola federa). Se acquistate in coppia, potrete usufruire di pacchetti molto vantaggiosi. E poi facendo un salto sul sito di OFFTOPIC ( offtopicbrand.com) potrete trovare anche molti sconti per i prodotti che vi piacciono di più.