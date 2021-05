Lavare le divise sportive: come fare, i consigli di UNF

Come lavare le divise sportive? Stiamo parlando di capi davvero comuni e abbastanza semplici. Nonostante ciò, è bene prestare attenzione alla modalità di lavaggio, in quanto le scritte e i numeri che caratterizzano maglie e pantaloni potrebbero rovinarsi a causa del calore. Se praticate sport e fate parte di una squadra, sicuramente sapete cosa significa procedere con questo lavoro, che all’apparenza potrebbe sembrare semplice. Si tratta, inoltre, di un compito che solitamente svolgono le mamme, quando i figli praticano sport, come calcio o basket. Ma vediamo ora insieme quali sono gli accorgimenti di cui tener conto quando dobbiamo lavare le divise sportive.

Come lavare le divise sportive: i consigli

Ci sono alcuni consigli essenziali da tener a mente per lavare le divise sportive. Scritte e numeri, che caratterizzano questi capi, potrebbero rovinarsi durante il lavaggio. Pertanto, questo tipo di abbigliamento ha bisogno di essere lavato in modo accurato, per evitare di commettere errori irreparabili. Ci sono dei capi che devono essere lavati seguendo degli accorgimenti, come ad esempio quei vestiti delicati realizzati in lino. Chi pratica sport dovrebbe lavare le divise dopo ogni utilizzo, con lo scopo di eliminare odori e sporco. La maggior parte di esse sono realizzate in poliestere o in altri tessuti sintetici, che sono facili da lavare e asciugare. Il problema si presenta con le scritte e i numeri, che devono necessariamente essere lavati con cura. Cosa fare dunque in questi casi?