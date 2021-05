Matt, E’ sempre mezzogiorno: come coltivare peperoni sul balcone

Un altro appuntamento con Matt nel bosco di E’ sempre mezzogiorno e questa volta i consigli sono sul come coltivare i peperoni sul balcone di casa. Possiamo creare un bellissimo orto sul balcone e le piante di peperoni più delle altre si prestano in modo perfetto se i balcone è all’ombra, se non riceve i raggi del sole nelle ore più calde. In pratica con i suggerimenti di Matt a E’ sempre mezzogiorno abbiamo capito che per i peperoni è un po’ come per le persone: vietato esporsi al sole diretto dalle 12 alle 16. Se abbiamo un orto tutto è più semplice, un giardino potremmo dividerlo tra fiori e ortaggi ma se abbiamo, come la maggior parte delle persone, un balcone, non dobbiamo rinunciare a piantare peperoni, melanzane, basilico o altro.

CON MATT A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO I SEGRETI DELLA COTIVAZIONE SUL BALCONE

Ci serve un vaso grande, di circa 50 cm di diametro, tutte le solanacee hanno bisogno di vasi grandi. Anche questa vota nel vaso creiamo un letto di argilla espanda, ci serve per drenare bene il terreno, per evitare malattie alla pianta. Abbiamo bisogno di almeno 4 o 5 cm di argilla. Sopra aggiungiamo il terriccio, del buon terriccio.

Prendiamo la piantina e spacchiamo le radici, piantiamo nel terriccio appena messo e poi copriamo con altro terriccio. Spolveriamo con del concime, ovviamente non esageriamo ma ci serve per dare forza. Versiamo l’acqua che serve per compattare la terra.

Piantando i peperoni adesso a inizio luglio potremo raccogliere 2 o 3 chili di peperoni. Questo sarà il risultato per ogni pianta, una bea soddisfazione, produzione e cottura in pochi metri, dal balcone alla cucina di casa.

I peperoni rossi e gialli sono quei più maturi, il verde è dal gusto più aspro ed è perfetto per alcuni piatti. Scopriamo sempre con E’ sempre mezzogiorno le ricette con i peperoni.