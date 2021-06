E’ sempre mezzogiorno, con Matt seminiamo l’insalata nei vasi

Nel bosco di E’ sempre mezzogiorno proseguono i consigli di Matt per coltivare e seminare e infatti nella puntata di oggi 11 giugno 2021 ci ha mostrato come si seminano le insalate. Abbiamo sempre visto Matt piantare ma oggi ha seminato il crescione, la rucola e valeriana, quest’ultima chiamata anche songino. Le insalate, scelte oggi per la semina in vaso sono il trio che pulisce la bocca, pochi i consigli per questa operazione di semina in vaso, quindi sul balcone di casa, perché è davvero tutto molto semplice. La valeriana è delicata, il crescione ha un gusto vario perché si possono consumare più parti della pianta, pungente è la rucola. Se facciamo un panino le insalate non devono mancare ma sono anche il contorno perfetto, sempre.

MATT A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO CI MOSTRA COME SI SEMINANO LE INSALATE

Questa volta Matt ci mostra la semina e non come si piantano le piantine già cresciute. I semi li troviamo facilmente e costano pochissimo. Prendiamo quindi dei vasetti piccoli, invece dei vasi grandissimi visti nelle altre puntate e per la coltivazione di pomodori, peperoni e altro.

Si possono usare anche vasi rettangolari, l’importante è dare 15 cm di spazio all’insalata, non serve molto spazio. Quindi versiamo il terriccio nel vaso e poi versiamo i semi in superficie, ne mettiamo un bel po’. Ovviamente dividiamo i semi nei vari vasi ma possiamo anche mischiarli per fare già la misticanza in vaso, ma mettiamo meno rucola, avvisa l’esperto. Ovviamente non facciamo mancare l’acqua ai semi e alle nostre piantine quando saranno cresciute. Avremo in breve tempo un bel raccolto di insalata per i nostri piatti.

La prossima settimana seguiremo come si coltiva la frutta nei vasi, altri preziosi consigli da non perdere con E’ sempre mezzogiorno per chi adora coltivare o avere un piccolo orto anche in pochissimo spazio.