La casa a Natale: must have per una tavola Bohémien

Mancano ormai poche settimane a Natale e in molti iniziano già a prepararsi con gli addobbi e le decorazioni per la festa più magica dell’anno. Attenzione però perché oltre all’albero di natale sarà importante curare anche il pranzo e il cenone, soprattutto se avete degli invitati e il vostro desiderio è che rimangano colpiti dalla vostra tavolata. Se il vostro stile è Bohémien abbiamo ciò che fa per voi. Vi sveliamo già che i colori migliori per decorare la tavola durante le feste natalizie saranno quelli tendenti al naturale quindi il verde, il bianco e il marrone ma non solo. Come possiamo quindi, rendere la nostra casa magica, accogliente e più che bella anche apparecchiando la tavola come più piace a noi?

A natale scegli lo stile Bohémien per la tavola

Come possiamo apparecchiare la nostra tavola o decorarla in modo originale seguendo questo stile? Ecco i must have per avere una meravigliosa tavola bohémien a Natale:

Ramo con pigne : un ramoscello con le pigne è un perfetto addobbo da poter mettere al centro della tavola, magari dotatevi di più di uno di questi oggetti, soprattutto se il vostro tavolo è molto lungo.

: un ramoscello con le pigne è un perfetto addobbo da poter mettere al centro della tavola, magari dotatevi di più di uno di questi oggetti, soprattutto se il vostro tavolo è molto lungo. Candela : è un centrotavola molto elegante. Se volete eguagliare la magia del natale allo stile bohémien basterà optare per il bianco e magari scegliere un portacandela trasparente o opaco con dei piccoli rametti intorno.

: è un centrotavola molto elegante. Se volete eguagliare la magia del natale allo stile bohémien basterà optare per il bianco e magari scegliere un portacandela trasparente o opaco con dei piccoli rametti intorno. Ghirlanda con le palline bianche: questo è un oggetto veramente molto carino da poter mettere lungo la tavolata, donerà davvero un tocco in più.

questo è un oggetto veramente molto carino da poter mettere lungo la tavolata, donerà davvero un tocco in più. Palline colorate : a natale sono davvero immancabili e se le volete adagiare sul vostro tavolo sarà giusto preferire delle palline bianche, marron glecé o verde.

: a natale sono davvero immancabili e se le volete adagiare sul vostro tavolo sarà giusto preferire delle palline bianche, marron glecé o verde. Ghirlanda decorativa con le pigne: ancora pigne in questo natale bohémien. Potete infatti scegliere una ghirlanda con delle pigne di colore naturale, magari con delle palline bianche.

Questi sono solo alcuni dei consigli per decorare la tavola natalizia con questo stile così particolare ed elegante. Ovviamente non dovrete pensare soltanto ai centrotavola e ai vari addobbi ma sarà importante anche apparecchiare in maniera adeguata senza dimenticare che è un giorno di festa.

