Le candele profumate: un regalo perfetto per tutte le occasioni

Qual è un regalo perfetto per ogni occasione? Sicuramente le candele profumate! Si tratta di un prodotto che è entrato almeno una volta in quasi tutte le case degli italiani. In commercio sono diversi i brand che sono nati negli anni e che propongono questi oggetti profumati per l’ambiente domestico. Un elemento aggiuntivo, che sicuramente riesce a rendere più speciale l’atmosfera di casa. Rappresenta così un regalo perfetto per tutte le occasioni. Che sia per Natale, un compleanno o qualsiasi altro evento, con le candele profumate non si sbaglia mai. Esistono, però, talmente tante profumazioni che spesso risulta difficile scegliere quale acquistare. Pertanto, abbiamo selezionato per voi cinque idee regalo di candele profumate. Inoltre, vi segnaliamo qualche consiglio per togliere la cera dai mobili.

Candele profumate, idee regalo: quali scegliere

Su Pinalli.it abbiamo individuato per voi cinque set di candele profumate come idea regalo. Stiamo parlando di prodotti firmati Yankee Candle, indubbiamente uno dei brand più apprezzati e conosciuti in questo settore. In alternativa, potrete creare voi stessi il vostro cofanetti acquistando singolarmente le profumazioni che più vi piacciono. I prezzi, per ogni singola candela Yankee Candle, variano ad esempio tra 2,65 €, 2,90 €, 4,50 € e 11,90 € in base alla grandezza e alla collezione. Non solo, sul sito trovate anche le candele di WoodWick a 11,90 €. Potrete selezionare voi stessi gli abbinamenti perfetti per sorprendere il destinatario del vostro regalo!

In alternativa, sono disponibili dei set già composti da tre, sei o dieci profumazioni diverse o uguali. Ci sono dei cofanetti Yankee Candle che sono caratterizzati dalle classiche candele in vetro e non solo. Infatti, come avrete modo di notare voi stessi, vi sono anche i Tea Lights e i Wax Melts. Vediamo ora insieme i set che abbiamo selezionato come idea regalo per tutte le occasioni e i prezzi.

YANKEE CANDLE FILLED VOTIVE CANDLES Gift Set da 3 candele in vetro a 12,90 €. Il cofanetto è composto da tre candele Yankee Candle con le seguenti profumazioni: Sakura Blossom Festival, Majestic Mount Fuji e Sweet Plum Sake. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

YANKEE CANDLE FILLED VOTIVE CANDLES Set da tre candele Berry Mochi a 12,90 €. In questo caso, troviamo gli accordi ispirati ai freschi frutti di bosco e alla vaniglia che si fondono tra loro con un tocco che rievoca lo zucchero rosa. Con questa profumazione si va a creare una delizia tipicamente giapponese.

YANKEE CANDLE FILLED VOTIVE CANDLES Gift Set con 6 candele Votive in vetro a 24,90 €. Rispetto ai precedenti, questo cofanetto contiene più candele, ovvero Wild Orchid, Amber & Sandalwood, Bayside Cedar, Sakura Blossom Festival, Majestic Mount Fuji e Sweet Plum Sake.

YANKEE CANDLE WAX MELTS: 3 Wax Melts Gift Set a 7,90 €. Questo sacchetto elegante e delicato contiene tre cere da fondere: Sakura Blossom Festival, Majestic Mount Fuji e Sweet Plum Sake. Affrettatevi perchè si tratta di una edizione limitata. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

YANKEE CANDLE TEA LIGHT CANDLES: 10 Tea Lights & 1 Holder Gift Set a 12,90 €. Questo cofanetto edizione limitata contiene ben dieci candele tea light per ogni fragranza: Sakura Blossom Festival, Majestic Mount Fuji, Sweet Plum Sake, Mango Ice Cream, Berry Mochi, Tranquil Garden, Lemon Lavender, Pink Sands, Black Cherry e Clean Cotton. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO



E voi avete già scelto la vostra candela profumata preferita ? Quale fragranza vi convince di più per la vostra casa? Le candele profumate, sono un regalo perfetto per tutte le occasioni: feste di compleanno, festa della mamma, festa del papà…Tutti amano le candele profumate e ce ne sono per tutti i gusti!