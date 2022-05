Aspirapolvere Samsung senza fili, la nuova Bespoke Jet è perfetta: le caratteristiche

Come fare le pulizie in casa con il minimo sforzo, la massima resa e usando anche un elettrodomestico senza fili che permette di risparmiare sulle bollette? Samsung propone la nuova BESPOKE Jet™, l’aspirapolvere che evita il contatto con la polvere dall’inizio alla fine. Si tratta di un elettrodomestico che offre fino a 60 minuti di autonomia e ben 210W di potenza. È composta da tutte le caratteristiche che solitamente cerchiano in un aspirapolvere per pulire casa in modo veloce ed efficace. Da ora in poi non dovrete più usare quegli elettrodomestici pesanti e senza alcuna potenza per le pulizie delle vostre stanze. Potrete, infatti, affidarvi alla nuova creazione di Samsung, che soddisfa ancora una volta i desideri dei suoi clienti. Vediamo ora insieme cosa c’è da sapere sull’aspirapolvere Bespoke Jet.

Aspirapolvere Bespoke Jet di Samsung: costo e funzioni

Come funziona la nuova Bespoke Jet di Samsung? Dopo avervi parlato del folletto senza fili VK7s, oggi vi consigliamo questa rivoluzionaria aspirapolvere. Sono diverse le funzioni di cui è caratterizzata e che vi renderanno le pulizie domestiche ancora più facili. L’aspirapolvere è disponibile al prezzo di 899,00 € oppure a rate da 44,95 € / mese per 20 mesi direttamente sul sito ufficiale di Samsung. Innanzitutto, un dettaglio positivo di questo nuovo elettrodomestico riguarda il contatto con la polvere, che viene evitato dall’inizio alla fine. Attraverso All-in-One Clean Station e la tecnologia Air Pulse, è possibile svuotare il contenitore e ricaricare la batteria la Bespoke in unico gesto. Non solo, trattiene fino al 99,999% delle polveri sottili, mentre il sacchetto antibatterico inibisce il 99,9% della proliferazione batterica.

La nuova aspiraolvere Samsung permette di godere di un’igiene ancora più profonda, grazie al sistema di filtraggio a 5 livelli che rilascia aria pulita. Leggera e maneggevole, è perfetta per pulire vari tipi di pavimento a fondo senza fatica, sfruttando il motore Digital Inverter di 210W di forza aspirante. Per una pulizia più confortevole, la Samsung ha pensato bene di ridurre il peso e di creare un design ultra leggero.

Aspirapolvere Bespoke Jet di Samsung Samsung Acquista Ora

Bespoke Jet Samsung: tutte le caratteristiche

Quali sono tutte le caratteristiche di cui è composta questa nuova aspirapolvere? Sono davvero tante e, sicuramente, riusciranno a togliervi ogni dubbio!

Batteria removibile a lunga durata, con un’ora di autonomia e da 2500 mA.

Motore Digital Inverter, per una maggiore forza aspirante e una pulizia efficiente e confortevole.

Jet Cyclone, per un’aspirazione estrema e per restituire aria pulita.

Contenitore della polvere lavabile, facile da svuotare.

Filtro lavabile, per un’igiene impeccabile.

Display digitale LCD, per controllare e gestire l’aspirapolvere in modo intuitivo.

Spazzola Jet Dual, con morbido rullo che aiuta ad aspirare le particelle di polvere più grandi da superfici dure e tappeti.

Tubo Telescopico, leggero ed ergonomico per una pulizia senza sforzi.

Gli accessori disponibili per utilizzare Bespoke Jet nel migliore dei modi sono invece il mini turbo, la mini spazzola, la lancia per la polvere e l’accessorio flessibile. Per saperne di più visita il sito della Samsung-Clicca qui

Non vi resta che decidere se questa aspirapolvere senza fili è quello che fa per voi!