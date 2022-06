Si possono riciclare le mascherine? Ecco come fare: 3 idee

Si sa che ormai l’utilizzo delle mascherine è calato veramente moltissimo. All’aperto non si indossano da tempo e ormai, piano piano, sembra proprio che stiamo iniziando ad allontanarci un po’ da questo obbligo che ormai per tutti era diventata una sana abitudine. Certo è che è sempre consigliabile utilizzare, specialmente in situazioni specifiche o se si è soggetti fragili ma queste cose già le sappiamo. Noi piuttosto vogliamo concentrarci su un altro argomento piuttosto interessante. Visto che adesso le mascherine si usano molto meno o addirittura quasi non si usano proprio, cosa ne facciamo di tutte le scorte che abbiamo in casa? Magari abbiamo acquistato dei set di mascherine di taglia sbagliata che proprio non possiamo utilizzare e buttarle via sarebbe proprio uno spreco… Possiamo riciclarle e riutilizzarle.

Come riutilizzare le mascherine senza buttarle via dopo averle acquistate

Ovviamente prima di passare ai possibili riutilizzi che possiamo fare delle mascherine è bene sottolineare che dobbiamo usare mascherine nuove (che non ci servono più ma non vogliamo buttare via senza averle utilizzate), non quelle già utilizzate che sono sporche e piene di batteri o virus. E allora cosa possiamo fare?