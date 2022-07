La farina d’avena non si usa solo in cucina: i trucchetti e molteplici utilizzi

Che cosa si può fare con la farina d'avena: un prodotto che si può utilizzare in tanti modi

Tutti sappiamo che cos’è la farina d’avena, a cosa serve e cosa si usa. Ma forse solo in cucina. La farina d’avena in realtà non è solo un fantastico prodotto per preparare dei piatti prelibati come dei dolci, delle zuppe o dei gustosi e salutari cereali. Questa farina è molto particolare e versatile. E oggi in questo nostro nuovo articolo vogliamo farvi scoprire dei molteplici utilizzi che possiamo fare con la farina d’avena, lontano dalla cucina!

Cosa si può fare con la farina d’avena (lontano dalla cucina)!

Ecco qui di seguito alcune delle tante cose che si possono fare con la farina d’avena.

Come usare la farina di avena: facciamo le Saponette

Per realizzare delle saponette all’avena basterà servirsi di saponette, ancor meglio se si hanno già in casa. Bisognerà grattare le saponette un po’ come si fa per il formaggio e mettere a sciogliere il risultato su un pentolino con un po’ di acqua. Quando il sapone sarà completamente sciolto si dovranno aggiungere due cucchiai di farina d’avena. Bisognerà mescolare bene la ricetta per poi versare il composto in dei stampini. Successivamente bisognerà lasciare riposare per qualche giorno prima dell’utilizzo.

Come usare la farina di avena: facciamo la Maschera viso

L’avena può essere un ottimo ingrediente contro la pelle secca e per questo è perfetto nelle maschere per il viso. Gli ingredienti che ci serviranno sono: due cucchiai di farina d’avena, due cucchiai di acqua di rose. A questo punto bisognerà Mescolare bene finché il composto non sarà omogeneo e utilizzarlo sul proprio viso.

Come usare la farina di avena: facciamo lo Scrub

Vi abbiamo appena accennato i benefici dell’avena sulle pelli secche. Proprio a partire da questo con la farina possiamo anche andare a comporre lo scrub per tutto il corpo. In questo caso serviranno: tre cucchiai di farina d’avena (se avete i classici fiocchi sarà perfetto), un cucchiaio di sale marino integrale fino e olio d’oliva.

Come usare la farina di avena: facciamo la Pasta modellabile

La farina d’avena può essere utilizzata anche in modo molto divertente e se avete dei figli vedrete che ne saranno entusiasti. Per creare una pasta modellabile dovrete mescolare: farina bianca, farina d’avena e acqua. Il composto sarà facilmente modellabile. E poi con questi ingredienti tutti naturali potrete stare più tranquilli.