Ciambella avena, ricotta e cioccolato di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno

In poco tempo zia Cri mostra la ricetta della ciambella avena, ricotta e cioccolato, la ricetta della ciambella di oggi 11 gennaio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. E’ la torta della colazione, la torta senza burro ma con la ricotta e solo un po’ di olio. La farina scelta dalla zia Cri per il dolce di oggi è la farina d’avena quindi da oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno non togliamo la golosità, non togliamo i dolci ma facciamo ben più attenzione agli ingredienti, alla leggerezza, ma ovviamente senza esagerare. La ricetta del ciambellone con la ricotta e le gocce di cioccolato di zia Cri e Antonella Clerici è davvero da non perdere, soffice e goloso già solo a vederlo in tv. Ecco la ricetta di zia Cri della torta con ricotta e cioccolato, farina d’avena e olio. Non perdete le altre golose ricette di oggi di Antonella Clerici.

LA RICETTA DELLA CIAMBELLA PER LA COLAZIONE DI ZIA CRI – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo i tuorli con lo zucchero scuro che se non l’abbiamo lo sostituiamo con lo zucchero semolato classico. A parte montiamo gli albumi da soli.

Nella ciotola con i tuorli aggiungiamo a filo l’olio, poi la ricotta, la scorza di arancia grattugiata, lavoriamo ancora e uniamo la farina che abbiamo già mescolato con il lievito e le gocce di cioccolato. Lavoriamo ancora l’impasto ottenendo un composto omogeneo.

Versiamo il tutto nello stampo imburrato e infarinato e in forno a 170 gradi per 40 – 45 minuti. E’ una torta perfetta per la colazione ma ovviamente possiamo gustarla anche in altri momenti della giornata e decorata in modo particolare può diventare una torta importante.

Togliamo dal forno, facciamo intiepidire, sformiamo e completiamo con lo zucchero a velo.