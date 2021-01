Ricette Zia Cri: gnocco fritto con verdure al forno per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dello gnocco fritto con le verdure è la ricetta di zia Cri di oggi 7 gennaio 2021 per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Lo gnocco fritto è una vera delizia, quindi niente dieta almeno fino al prossimo lunedì. Zia Cri suggerisce l’impasto perfetto per fare lo gnocco fritto, chissà se è uguale alla ricetta di Daniele Persegani, la vera ricetta che non rivela a nessuno. Non ci resta che provare ma in più tra le ricette E’ sempre mezzogiorno zia Cri aggiunge la ricetta delle verdure cotte in forno. Un modo diverso di gustare lo gnocco fritto, non solo con i classici formaggi e salumi ma anche con delle ottime verdure croccanti, cotte in forno. Ecco la doppia ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLO GNOCCO FRITTO CON LE VERDURE DI ZIA CRI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il latte, il sale, lo zucchero, la crescenza o lo stracchino o anche un altro formaggio simile e il lievito istantaneo per salati. Impastiamo con le mani e otteniamo un composto omogeneo. Facciamo riposare 30 minuti.

Stendiamo l’impasto con l’aiuto del mattarello, tagliamo a losanghe e friggiamo in abbondante olio ben caldo. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Tagliamo le melanzane, zucchine, cipollotto, zucca e pomodorini a bastoncini e fettine, condiamo con sale, pepe e olio, mescoliamo e versiamo tutto nella teglia, mettiamo in forno per fare cuocere tutte le verdure che però devono restare croccanti.