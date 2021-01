Cheesecake al forno di zia Cri, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno

Che delizia la ricetta della cheesecake al forno di zia Cri, il dolce di E’ sempre mezzogiorno che ha preparato con il nipote, Riccardo, di 12 anni, il figlio di sua sorella. Zia Cri come sempre propone ricette dolci facili e veloci, una vera golosità per tutti. Ed ecco che aggiungiamo alle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la cheesecake con ovviamente base di biscotti e burro ma non solo, c’è anche la granella di nocciola. In più la crema è perfetta e il tutto va in forno. E’ una cheesecake cotta al forno, perfetta anche per decorazioni per ogni occasione. E’ la torta di zia Cri per la colazione o la merenda ma Antonella Clerici suggerisce anche questa come dessert dopo pranzo o dopo cena. Ecco la ricetta dolce di oggi 6 gennaio 2020 di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI ZIA CRI DELLA CHEESECAKE

Ingredienti: 220 g frollini al cacao, 50 g granella di nocciola, 120 g burro

Per la crema: 300 g robiola, 3 uova, mezzo l panna, 120 g zucchero, 80 g farina, scorza e succo di limone

Per il caramello: 140 g zucchero, 60 g glucosio, 200 g panna, 20 g burro

Preparazione: mettiamo nella ciotola i biscotti già sbriciolati, il suggerimento è di usare biscotti al cacao ma vanno bene anche quelli che abbiamo in casa. Aggiungiamo la granella di nocciola e il burro. Mescoliamo bene il tutto e versiamo nello stampo rotondo foderato con la carta forno. Schiacciamo bene con il cucchiaio e mettiamo lo stampo in frigo per almeno 30 minuti. Crostata cremosa cioccolato e lamponi di zia Cri, ricette E’ sempre mezzogiorno

Prepariamo la crema: nella ciotola lavoriamo gli albumi con parte dello zucchero. A parte lavoriamo i tuorli con il resto dello zucchero. In un’altra ciotola uniamo panna e robiola, mescoliamo bene.

Uniamo i tuorli con il composto con la panna, uniamo anche la farina setacciata e alla fine gli albumi montati, quindi il succo e la scorza di limone. Versiamo la crema sulla base e mettiamo in forno statico a 150 gradi per 1 ora e mezza.

Passiamo al caramello e nel pentolino versiamo zucchero e glucosio, otteniamo un composto ambrato a cui aggiungiamo la panna bollente a filo mescolando subito. Facciamo intiepidire e aggiungiamo il burro a pezzetti, facciamo sciogliere e raffreddare del tutto. Versiamo il caramello sulla torta fredda e decoriamo con ciuffi di panna e confettini colorati.