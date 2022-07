Sturare lavandini e scarichi: il fai da te è più semplice con qualche consiglio

Scarico intasato? Proviamo con qualche consiglio per il fai da te: ecco come fare

Può accadere che un lavandino, lo scarico, la doccia, siano intasati. E’ davvero una situazione che non vorremmo mai avere in casa, magari a maggior ragione ora che fa caldo e tendiamo a passare molto più tempo sotto l’acqua. La prima cosa che ci viene in mente spesso è quella di rivolgerci ad un professionista. Ma se l’idraulico è impegnato e non può venire? Oppure se non ce lo possiamo permettere? Il tentativo è quello di provare a risolvere il problema da soli ma se i nostri interessi sono lontani da quelli di tubi e scarichi non è così facile… Andiamo a vedere qualche consiglio pratico perché il fai da te diventi un po’ più semplice.

Come sturare lavandini e scarichi direttamente da soli: ecco trucci e consigli

Ecco qui di seguito alcuni dei trucchi che potete applicare:

sale con bicarbonato : sa applicare sullo scarico intasato, nella quantità di quattro cucchiai per ingrediente, seguito da acqua calda.

: sa applicare sullo scarico intasato, nella quantità di quattro cucchiai per ingrediente, seguito da acqua calda. sturalavandino : è davvero il super classico se il vostro lavandino o lo scarico della doccia è intasato. Certo è che dovrete metterci un po’ di forza.

: è davvero il super classico se il vostro lavandino o lo scarico della doccia è intasato. Certo è che dovrete metterci un po’ di forza. fil di ferro : può essere una buona alternativa allo sturalavandino per andare a beccare qualche residuo che blocca il tubo.

: può essere una buona alternativa allo sturalavandino per andare a beccare qualche residuo che blocca il tubo. bibite gassate come la cola : forse in pochi se lo aspettano ma possono risultare molto utili per sgorgare gli scarichi domestici, soprattutto se si tratta del WC.

: forse in pochi se lo aspettano ma possono risultare molto utili per sgorgare gli scarichi domestici, soprattutto se si tratta del WC. bicarbonato e aceto: insieme creano una reazione chimica che può favorire lo sblocco degli ingorghi nelle tubature.

insieme creano una reazione chimica che può favorire lo sblocco degli ingorghi nelle tubature. aceto con acqua calda e sale: con 500 millilitri di aceto di vino bianco, 1 litro d’acqua e 5 cucchiai di sale grosso. questo caso bisognerà riscaldare in un pentolino e l’acqua in una pentola a parte, poi versare il sale grosso nell’acqua e mescolare. Infine far scendere nello scarico prima l’aceto e poi l’acqua bollente salata.

Se però nessuno dei metodi è stato sufficiente per risolvere il problema, vi toccherà seriamente rivolgervi ad un professionista del settore che di certo saprà bene come risolvere il disagio.