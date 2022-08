Arreda la casa con le più belle ceste da bucato: quali scegliere

Quali sono le migliori ceste da bucato per arredare casa: la nostra selezione tra gli articoli più convenienti

In qualsiasi casa non possono mancare le ceste da bucato. Per arredare con stile, bisogna però scegliere quelle giuste. Si tratta di un contenitore che serve per gestire la biancheria sporca che dobbiamo lavare a breve. Ogni volta che un indumenti si sporca lo inseriamo all’interno della cesta così da poterci ritrovare poi con tutti panni da inserire nel cestello della lavatrice al momento del lavaggio. Questo permette anche di fare un’accurata selezione dei capi da lavare, separando ad esempio quelli colorati da quelli bianchi. Ma quali sono le ceste da bucato più belle per arredare casa? Abbiamo selezionato cinque modelli, per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

Ceste da bucato più belle, quali scegliere per arredare casa

Che sia nel bagno, nella lavanderia o nella camera da letto, è sempre bene avere una cesta portabiancheria. Oltre a tenere conto dei propri gusti, bisogna anche prendere in considerazione i componenti del nucleo familiare, così da poter scegliere le dimensioni giuste. In ogni caso, vi consigliamo di scegliere sempre contenitori abbastanza capienti. Potrebbe sembrare una scelta banale, eppure non lo è. Infatti, è importante che la cesta da bucato sia in linea con l’arredamento della casa. Innanzitutto, scegliete il punto della casa dove dovrete posizionarla. Solo dopo aver individuato lo spazio giusto potrete finalmente capire qual è la cesta più adatta per contenere la vostra biancheria.

Esistono i modelli a scatola, a cestino, a sacco e così via. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra i tanti contenitori per biancheria disponibili in commercio. Ma noi abbiamo pensato bene di individuare ben cinque delle migliori ceste da bucato che potrebbero fare al caso vostro, pratiche e funzionali. Ci sono quelle con il coperchio e quelle senza. Trovate i modelli in paglia e quelli in poliestere. La scelta finale spetta a voi! Ricordate di scegliere il contenitore con le dimensioni giuste e che si adatta naturalmente allo stile della stanza dove volete posizionarlo.

Cesta per il bucato ‘Homie’ a 19,90 €, versione nera. Realizzata in poliestere, cotone e metallo, è alta 58 cm, larga 47 cm e lunga 66 cm. Si tratta di una cesta perfetta per una camera moderna, da mettere anche in un bagno se si preferisce. Per acquistare questo prodotto clicca qui

Scatola / cestino ‘Bär’ a 8,90 €. Una simpatica cesta da bucato che rappresenta un orsetto, con rivestimento superiore in paglia e la fodera interna di cotone. Ha una spazioso scomparto principale. Perfetta per la cameretta dei bambini, si abbina all’arredamento di qualsiasi genere. Per acquistare questa cesta clicca qui

Scatola / cestino a 10,97 €. Realizzata con la pianta giacinto d’acqua e il cotone, ha un’altezza di 23.2 cm, una larghezza di 28.3 cm e una lunghezza di 31.3 cm. Anche questa cesta è perfetta per ogni tipo di ambiente, per una casa più moderna ma anche per una casa con un arredo classico. Ottima anche per una casa vacanza, sia al mare che in montagna. Per acquistare questa cesta clicca qui

Scatola / cestino ‘Single Cube Small’ a 5,02 €. Con il taglio squadrato e le cuciture tono su tono, questa cesta per i vestiti è realizzata in poliestere e cotone. Prodotto molto semplice ed essenziale. Per acquistare questa scatola clicca qui