Ridipingere finestre e persiane: come farlo da soli

Come ridipingere finestre e persiane da soli: tutto quello che c'è da sapere, tra istruzioni e criteri da tenere a mente

Posso ridipingere da solo finestre e persiane? La risposta è sì! Per contenere i costi quando si rinnova una casa è possibile portarsi avanti con alcuni lavori facendoli da sé. Soprattutto quando si acquista casa nuova e ci sono molte spese in ballo, questa rappresenta un’opzione che si prende spesso in considerazione. Ma molte volte ci si ritrova in difficoltà e senza alcuna idea con cui iniziare. In realtà, ci sono una serie di istruzioni che possono aiutarci a ridipingere finestre e persiane da soli. L’importante è seguire tutte le regole, senza perdersi d’animo. E, ovviamente, è necessario avere una buona parte di tempo libero per potersi dedicare a questo lavoro.

Come ridipingere finestre e persiane da soli

Vale la pena trovare del tempo per ridipingere finestre e persiane da soli, per risparmiare sulle spese di rinnovo della casa. Questo è il momento giusto per mettersi all’opera, in quanto è ancora possibile lasciare aperte le finestre per far asciugare i serramenti, ma anche per arieggiare le stanze. Oltre a dedicarsi alla normale pulizia delle finestre, periodicamente è bene dare loro una rinfrescata, anche se sono in legno. Infatti, i prodotti ora disponibili in commercio, se scelti in modo adeguato, sono performanti e durano nel tempo senza rovinarsi. Ci sono, però, dei criteri da seguire quando si decide di cambiare il colore delle finestre e delle persiane. Fate attenzione, dunque, se avere deciso di modificare completamente la tinta dei serramenti.

Mentre per l’interno è possibile scegliere qualsiasi colore ci piaccia, purché stia bene con l’arredo, per la parte esterna non si è poi così liberi. Ad esempio, in un condominio è fondamentale che sia uniforme con lo stile e la tinta degli altri appartamenti. In base al contesto, anche un singolo edificio deve rispettare delle regole. Per fare un esempio, nel comune di Firenze c’è un’attenzione particolare a questi dettagli, soprattutto nel centro storico. Quindi valutate prima il Regolamento edilizio della città.

Una volta aver esaminato tutta la situazione sul colore da scegliere per ridipingere finestre e persiane, si può passare alla pratica. Non c’è un metodo fai da te specifico, infatti non occorre avere chissà quali abilità. Basta seguire le istruzioni indicate dal produttore della vernice che abbiamo scelto. Stiamo parlando delle tempistiche dell’asciugatura e del numero di passaggi da fare con il pennello affinché il risultato finale sia perfetto.