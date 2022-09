Zucca regina dell’autunno: i mille modi in cui utilizzarla

La zucca è un alimento utilizzabile sia in cucina che in bellezza: salutare per il nostro organismo, è un alimento come pochi ne esistono

Chi non ama mangiare la zucca in autunno? Oltre a essere un alimento davvero perfetto per i mesi autunnali, visto che si può usare per preparare ogni genere di piatto, dal dolce al salato, la zucca è anche amatissima per le decorazioni della casa, soprattutto in vista di Halloween, festa che ormai, anche nel nostro paese si celebra da Nord a sud. La zucca – diventata sempre più famosa, in Italia, grazie alla festa di Halloween importata dagli USA – è un alimento ricco di proprietà benefiche ed usi a cui si presta, sia in cucina che nel campo della bellezza.

La zucca è la vera regina dell’autunno e ha mille utilizzi . Ricordiamo che questo meraviglioso ortaggio prevalentemente autunnale – può trovarsi in alcune varianti anche durante l’Estate e fu portato in Europa, grazie ai coloni spagnoli che si trovavano in America – al quale ci si riferisce per identificare i frutti di piante appartenenti alla famiglia delle Cucurbitaceae.

La zucca regina dell’autunno: come usarla



Innanzitutto, è possibile consumare la zucca cruda: questo è, infatti, un ottimo modo per assorbire il suo contenuto vitaminico appieno; oltre, ovviamente, a poterla cucinare al vapore, al forno o lessata. La zucca può essere utilizzata per realizzare vellutate, oltre a poterne frullare o bollire la polpa al fine di utilizzare la salsa per risotti, pasta o pizza.

La zucca è un alimento povero di calorie, può essere consumata anche dai diabetici ed i suoi semi – da sciacquare, asciugare e tostare – sono ricchi di lecitina, tiroxina, fosforo, vitamina A e vitamine del gruppo B e possono essere usati per ottenere un olio da utilizzare in cosmesi o in cucina.

Facilmente coltivabile, la zucca è ricca di sostanze antiossidanti, sali minerali, vitamina E, vitamina C e di beta-carotene – utile all’organismo per la vitamina A – ed aiuta, dunque, la rigenerazione delle nostre cellule ed a ritardare l’invecchiamento. Mangiare questo ortaggio, inoltre, pare aiuti a combattere l’insonnia, nel caso di scompensi ormonali, per l’eliminazione di parassiti intestinali; oltre che ad essere utilissima per infiammazioni della pelle – in uso esterno – scottature, ascessi o nel caso di punture di insetti. Non solo… i semi di zucca riducono il quantitativo di colesterolo nel sangue, hanno proprietà lassative e favoriscono la digestione. La zucca può essere utilizzata per creare maschere del viso e pulire la pelle.

Quando comprate una zucca ricordate che questa deve essere matura e soda – se date un colpetto su di essa emetterà un suono sordo – e non deve avere ammaccature; successivamente, potrete conservarla – per tutta la durata dell’Inverno – in un luogo buio, asciutto e fresco o nel freezer a dadini, per poi sbollentarla. Sono davvero tantissime le ricette con la zucca e le cose che possiamo fare in casa con questo ortaggio, vediamo qualche consiglio più specifico.

Vi suggeriamo uno scrub a base di zucca

Una buonissima ricetta con la zucca facilissima da fare