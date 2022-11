Come conservare il caffè preservando l’aroma ed evitando gli sprechi

Ecco come conservare al meglio il caffè ed evitare gli sprechi alimentari. Conserviamo il caffè in casa preservandone anche l'aroma

Siamo italiani, amiamo il caffè e chi non lo conserva in casa ? Se è vero che ormai ci sono le amatissime macchinette per preparare il caffè con capsule e cialde, è anche vero che il caffè macinato in casa non manca mai. E spesso ci chiediamo: ma come si conserva il caffè evitando che si possa rovinare e che possa perdere il suo aroma? Gli sprechi alimentari sono all’ordine del giorno, ecco dunque un consiglio su come conservare al meglio il caffè. Conservare in modo corretto un alimento, significa ottimizzare al meglio ogni sua parte e, quindi, risparmiare economicamente e allungare il suo periodo di vita. Inoltre, il caffè è un prodotto costoso: arriva da lontano, spesso dal sud America, e l’impatto economico è rilevante. Nonostante sia una bevanda molto consumata, a causa degli alti costi distributivi, il caffè costa abbastanza (soprattutto se consumato nei bar del centro) e fare laute scorte è la cosa migliore. Ma non solo: bisogna anche saperlo conservare. Ecco come fare.

Come conservare il caffè preservandone il suo aroma

Il caffè deve mantenere tutti i suoi aromi, senza perdere la freschezza tipica che lo contraddistingue. Un contenitore a chiusura ermetica è la soluzione migliore per risolvere il problema per la conservazione del caffè macinato. Non basta un qualsiasi contenitore con coperchio: il caffè tende ad assorbire gli odori dell’ambiente. Il contenitore ermetico permetterà di evitare anche il contatto tra la bevanda e l’umidità dell’aria. Se l’ambiente esterno è caldo, è meglio metterlo in frigorifero, altrimenti non è necessario. Quindi, prima di decidere se metterlo in frigo, è necessario verificare se la nostra casa è calda o meno. Ricordiamo che è importante scegliere il giusto contenitore. Se lo teniamo fuori dal frigo, dobbiamo scegliere un posto che non sia esposto ai raggi del sole. Ricordiamoci che, come dicono gli esperti del caffè Gaggia, “il peggior nemico dell’aroma è l’umidità. Il caffè reagisce immediatamente al freddo, al calore, alle variazioni di temperatura, umidità e ossigeno perdendo al contempo un po’ del suo profumo caratteristico“.

Perchè scegliere il caffè in grani

Esiste Una soluzione più economica dell’acquisto del caffè macinato è comprarlo in granelli. Comprare il caffè in grani e procedere con la macinazione in casa, solo prima del consumo, permette un notevole risparmio. Gli sprechi alimentari sono un processo dannoso per l’ambiente, ma anche morale. In tempi di crisi economica è necessario ottimizzare le risorse e dosare ogni centesimo. Per questo, non è necessario rinunciare alla nostra bevanda preferita: basta solo sapere alcune cose su come conservare il caffè al meglio evitando gli sprechi. Ricapitolando, contenitore a chiusura ermetica, se si vuole risparmiare meglio comprarlo in grani, e metterlo in frigo solo se l’ambiente esterno è caldo. Se non usate molto caffè e in casa magari lo beve una sola persona, allora il consiglio può anche essere quello di comprare delle confezioni più piccole.