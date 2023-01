EasyCoop lancia i locker: fai la spesa online e la ritiri quando vuoi!

EasyCoop lancia i locker: come e dive fare la spesa on line in pochi click

Che i servizi di spesa online stiano spopolando anche in Italia ormai non è di certo un segreto; molti negozi si erano aperti alla novità durante la pandemia, ma non appena le acque si sono calmate sono tornati sui loro passi, eliminando di fatto un servizio che a molti clienti piaceva parecchio. Un’insegna che invece ha continuato ad aprirsi al futuro è Coop Alleanza 3.0, che con EasyCoop offre oggi un servizio di spesa online con consegna a domicilio davvero molto interessante.

Non solo: di recente EasyCoop ha lanciato anche i cosiddetti “locker” ossia i punti di ritiro, in modo da riuscire a venire incontro alle esigenze della propria clientela e svincolarla dal limite degli orari di consegna. Grazie ai locker, oggi è possibile ordinare la spesa comodamente online senza doversi preoccupare di farsi trovare in casa al momento della consegna. Basta infatti scegliere una fascia oraria e recarsi presso il punto di ritiro, inserire un codice e prelevare le proprie buste della spesa.

EasyCoop: come funziona la spesa online di Coop Alleanza 3.0

Come abbiamo accennato, EasyCoop è l’innovativo servizio di Coop Alleanza 3.0, che permette di fare la spesa direttamente online in tutta comodità. I clienti non devono fare altro che registrarsi ed entrare nel portale (o in alternativa scaricare l’apposita app sul proprio smartphone) per iniziare a fare subito la spesa. Si selezionano gli articoli che si desiderano per inserirli nel carrello e una volta che si è completato il proprio ordine non rimane che scegliere un giorno ed un orario per la consegna a domicilio.

A differenza di altri servizi di spesa online, EasyCoop offre vantaggi importanti. Gli addetti, ad esempio, selezionano con cura i prodotti da mettere nelle buste, scegliendo quelli con la scadenza meno ravvicinata in modo da garantire la massima freschezza. Per quanto riguarda la consegna a domicilio, viene inviato al cliente un messaggio con codice identificativo e fotografia dell’operatore in modo da non rischiare truffe o brutte sorprese. Questo è dunque un servizio perfetto anche per gli anziani o le persone più fragili, che possono contare su affidabilità e sicurezza.

Dove si trovano i locker di EasyCoop

I clienti stanno dimostrando molto apprezzamento per i locker di EasyCoop.

Attualmente, i locker sono disponibili in alcune città dell’Emilia Romagna, presso i seguenti centri commerciali e Ipercoop: