La spesa da fare a febbraio: frutta e verdura di stagione da mettere in tavola

Qual è la spesa da fare a febbraio seguendo la frutta e la verdura di stagione? Scopriamo cosa mettere in tavola per mangiare in maniera salutare. Infatti mangiare frutta e verdura di stagione ha non pochi vantaggi. Gli alimenti che crescono spontaneamente in base alla stagione sono maggiormente ricchi di vitamine e altri elementi nutritivi che dipendono soprattutto dalla luce del sole. Al contrario, frutta e verdura coltivate in serra, contengono una quantità minore di elementi fondamentali per l’organismo. Scopriamo perciò qual è la spesa da fare a febbraio.

La spesa da fare a febbraio: la frutta di stagione

Qual è la frutta di stagione da mangiare a febbraio? Mangiare frutta è davvero importante e inoltre i frutti giusti possono costituire un ottimo spuntino di metà mattina o una merenda pomeridiana importante. Senza parlare poi delle spremute e delle centrifughe, che invece possono sostituire i succhi di frutta. Ecco di seguito l’elenco della frutta di stagione che non può mancare in una sana spesa di febbraio:

arancia

mandarancio

mandarino

pompelmo

limone

kiwi

pere

mele

cachi

melograno

frutta secca

Come potete vedere si tratta di frutti gustosi e ricchi di vitamine ed elementi nutritivi molto importanti per la salute, soprattutto in questo periodo invernale in cui si rischiano malanni. Scopriamo di seguito anche qual è la verdura di stagione che non può mancare nel carrello.

La verdura di stagione da mettere nel carrello per la spesa di febbraio

Sono diverse le verdure di stagione che potete scegliere da mettere in tavola. La scelta è davvero molto ampia e di seguito vi elenchiamo le verdure perfette per questo periodo:

topinambur

bietola

cavolini di Bruxelles

broccoli

cavolfiore

barbabietola rossa

carote

cicoria

sedano

radicchio

zucca

finocchio

porro

carciofo

rapa

cavolo verza

Si tratta di tutte verdure davvero molto importanti e che messe in tavola possono davvero fare la differenza. Inoltre ci sono molte verdure molto gustose, con le quali preparare ricette molto interessanti. L’ideale, in questo periodo invernale e freddo, caratterizzato dai malanni di stagione, è preparare un ottimo minestrone che contenga al suo interno molte di queste verdure. E’ perfetto anche per i bambini, da fare passato o con i pezzi di verdure al suo interno, magari con del buon farro. Non dimenticatevi comunque che le verdure sono un ottimo contorno e che non devono mai mancare in tavola, sia a pranzo che a cena. Approfittate dunque di quello che la spesa di febbraio offre per preparare piatti deliziosi e salutari.