Come coltivare i girasoli in casa: passaggi per un metodo “casalingo”

I girasoli fiori meravigliosi non sono facili da piantare o da coltivare in casa, ma potete provare con questi utilissimi consigli fai da te: ecco come coltivarli in casa

I girasoli sono piante originarie dell’America del Nord, ma sono diventati molto popolari in tutto il mondo per la loro bellezza e per il loro utilizzo in molte culture e industrie. Il nome “girasole” deriva dalla capacità dei fiori di seguire il sole durante il giorno, ruotando la loro testa verso la luce solare. Questo fenomeno è noto come eliotropismo e si verifica grazie a una parte della pianta chiamata “pulvino”, che si trova alla base del fiore. Il girasole è una pianta molto amata per la sua grande infiorescenza a capolino. Nel suo habitat naturale, può arrivare a superare i 3 – 4 metri di altezza ma da noi in Italia, difficilmente supera i 2 metri. Il tipico colore del girasole riesce a creare un’atmosfera calda e dolce. Ma si possono coltivare i girasoli in casa? Come prendersi cura di questo fiore e come piantare i semi di girasole? Non è facile coltivare il girasole in casa perché questa pianta, per crescere, necessita di tantissimo sole. Il girasole cresce meglio in terreni fertili, umidi e ben irrigati. Al momento dell’acquisto del terriccio dovrete verificare il pH: essi infatti preferiscono un pH compreso tra 6 e 7,5. Il periodo migliore per la semina dei girasoli cade in primavera, tuttavia questa operazione può essere eseguita anche a inizio estate.

I girasoli sono piante molto resistenti e possono crescere in molte condizioni diverse, anche se preferiscono il sole e i terreni ben drenati. Sono anche molto importanti per l’agricoltura, poiché vengono coltivati ​​in molte parti del mondo per la produzione di olio di semi di girasole, che è utilizzato come olio da cucina e come ingrediente in molti prodotti alimentari.

Come coltivare in casa i girasoli

Vi ricordiamo che i girasoli sono piante che richiedono molta luce solare e spazio per crescere. Se si desidera coltivarli in casa, è importante scegliere una posizione che riceva molta luce solare diretta, come vicino a una finestra esposta a sud o a ovest.

Ecco quali sono i suggerimenti per far crescere il girasole in casa. Prima di tutto scegliete un vaso dal diametro di almeno 20 cm. Poi fate in modo da creare uno strato drenante sul fondo del vaso, ottima in questi casi l’argilla espansa.

Ricoprite lo strato drenante con uno strato di materiale organico, subito dopo con del terriccio fino a arrivare a un paio di centimetri dal bordo. Interrate i semi di girasole a una profondità di circa 2 centimetri. Non dimenticate a questo punto di bagnare il terreno. I primi germogli dovrebbero spuntarvi in una settimana. Il vaso va messo in posizione soleggiata e al riparo dal vento. Se poi volete provare proprio a coltivarlo provate con i per i micro giardini. Organizzatene uno autonomamente con vecchi vasetti, oppure acquistandone uno già preconfezionato.

Ricapitolando, ecco tutti i passaggi per piantare e coltivare dei girasoli “casalinghi”

Ecco alcuni passi da seguire per piantare i girasoli in casa:

Scegli un vaso abbastanza grande e profondo, di almeno 30 cm di diametro e 30 cm di profondità, e riempilo con terra fertile. Prendi i semi di girasole e piantali a una profondità di circa 2,5 cm nella terra. Annaffia bene la terra e metti il vaso in una posizione soleggiata. Mantieni la terra umida ma non troppo bagnata. Annaffia regolarmente, ma assicurati che il terreno si asciughi leggermente tra un’annaffiatura e l’altra. Quando le piante raggiungono una certa altezza, potrebbero avere bisogno di un supporto per evitare che cadano. Puoi utilizzare uno stecco o un’asta di metallo. Durante la fase di crescita, è importante fertilizzare le piante con concime per piante da fiore per aiutare a sostenere la crescita. I girasoli in casa possono raggiungere altezze di oltre un metro. Assicurati quindi di avere abbastanza spazio per la crescita della pianta e di scegliere una posizione dove la pianta non disturbi la circolazione delle persone.

I girasoli saranno un piacevole elemento decorativo per il vostro balcone o per il giardino e attireranno le farfalle, le api e altri insetti impollinatori. Con questi consigli sarete in grado di far crescere o coltivare i girasoli che renderanno simpatica e accogliente ancora di più la vostra casa.

Una curiosità sui girasoli: i girasoli sono spesso associati alla felicità e alla positività, grazie alla loro forma e al loro colore brillante. Per questo motivo, sono spesso utilizzati come regali o decorazioni per celebrare eventi come matrimoni, lauree o compleanni.