Ferragosto 2019: le citazioni più belle da usare per le foto su Instagram

Durante la giornata di Ferragosto 2019 è impossibile non scattare qualche foto in compagnia di amici, parenti e del proprio partner. Dopo aver scattato diversi selfie, la prima cosa che solitamente facciamo è condividerli sui social. Ma per pubblicarli abbiamo sicuramente bisogno di una bella citazione, che riprende appunto i momenti che state trascorrendo o che avete appena trascorso con i vostri cari il 15 agosto. È difficile trovare le parole giuste per queste situazioni e, per tale motivo, abbiamo deciso di indicarvi qualche citazione su Ferragosto.

LE CITAZIONI DI FERRAGOSTO 2019 PIÙ BELLE DA CONDIVIDERE SU INSTAGRAM INSIEME ALLE FOTO

Ferragosto 2019 è molto atteso un po’ da tutti quanti noi. Sono davvero tanti i poeti, gli scrittori e gli artisti che negli anni hanno scelto di rendere questo evento un grande protagonista. Non solo, anche qualche utente su Twitter ha in questi anni condiviso delle frasi che potrebbero fare al caso vostro e che, dunque, potrebbero essere ideali per questo tipo di situazione. Come riprende il Treccani, Ferragosto è “il giorno tipico delle ferie, cioè della breve sospensione del lavoro nel pieno dell’estate, che si estende in genere anche ai giorni contigui, e che conserva l’antico carattere popolare, con l’uso delle scampagnate e delle mance“. Una giornata di relax e divertimento, di cui non possiamo immortalare i momenti. E che facciamo subito dopo aver scattato qualche foto? Le condividiamo sui social, in particolare su Instagram. Ma non possiamo non accompagnare le nostre nuove immagini con una bella citazione. Difficile trovare le parole giuste per formulare una frase d’effetto, per conquistare i vostri follower e un fiume di like. Pertanto, abbiamo deciso di individuarne qualcuna che farà sicuramente al caso vostro. Avrete l’imbarazzo della scelta sulle citazioni di Ferragosto 2019 che abbiamo selezionato per voi. Vediamo insieme quali sono e ricordate di scegliere quella più adatta a ciò che state vivendo e ciò che rappresenta per voi questo evento estivo.

“Ama il prossimo tuo. A ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova!” (Enrico Vaime)

“La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino.” (ChiNonMuore1, Twitter)

“Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta.” (egyzia, Twitter)

“L’estate si spara le ultime cartucce con ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge.” (Marcello Vitale)

“I dinosauri si sono estinti con una grigliata di Ferragosto.” (NonVedi, Twitter)

“Dopo ogni Ferragosto è una lunga successione di “da domani, dieta” fino a Natale.” (m4gny, Twitter)

“Bene, anche Ferragosto è passato, momento liminale, un valico, il vero capodanno laico: Natale ha i regali, i buoni propositi, le riunioni di famiglia, è tutto organizzato; qui siamo in balia di noi stessi, dispersi in località montane marine o lacustri in attesa di tornare al lavoro. Osserviamo la nostra ombra, il nostro lato oscuro, sentiamo che qualcosa è finito e che un’altra stagione ricomincia. Ascoltiamo i gabbiani, le anitre su un lago o fiume, musiche di bar o discoteca, l’altoparlante in spiaggia o i fischi delle marmotte, se siamo in montagna.” (Carlo Grande)

Ferragosto 2019: le citazioni più belle da usare per le foto su Instagram ultima modifica: da