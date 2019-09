Halloween 2019 in Italia: eventi per festeggiare la notte più spaventosa

Ormai anche in Italia Halloween è diventata una festa a tutti gli effetti, dedicata non solo ai bambini, ma anche ad adulti. La notte del 31 ottobre questa ricorrenza viene solitamente celebrata partecipando a feste in maschera, che siano private o no. Sono diversi i locali che ogni anno scelgono di organizzare delle feste a tema. E non solo, c’è anche chi sceglie di preparare un party all’interno della propria abitazione tra amici. A chi vorrebbe fare qualcosa di particolare e diverso dal solito, consigliamo di prendere parte a tour del mistero che vedono protagoniste storie e leggende macabre.

HALLOWEEN 2019: GLI EVENTI ORGANIZZATI IN ITALIA

Anche nel 2019 in Italia saranno diversi i luoghi in cui si terranno eventi a tema Halloween. Stiamo parlando di appuntamenti e tour che vedono al centro dell’attenzione misteri, leggende e racconti macabri. C’è l’imbarazzo della scelta. Sono infatti davvero tanti quei castelli meravigliosi in cui possono essere organizzati questo genere di eventi. Dove andare, dunque, in occasione di Halloween 2019 in Italia? Quali sono i migliori eventi?

Come lo scorso anno, i Castelli del Ducato di Parma e Piacenza organizzano un programma ricco di visite guidate e tanta animazione per i bambini. Racconti del mistero e cene a lume di candela renderanno questo evento speciale e indimenticabile. Al Castello di Castrocaro, in provincia di Forlì, viene organizzata una visita abbastanza particolare, tra sale e luoghi segreti del posto. La visita guidata prenderà inizio alle ore 20.30 e durerà per tutta la notte. L’esplorazione sarà portata avanti con l’aiuto di una candela. Storie e leggende inquietanti su personaggi che hanno abitato proprio nel Castello, permetteranno ai visitatori di vivere un’esperienza unica. Realizzata per grandi e piccoli, la festa a tema horror nei borghi di Putignano e di Triora torna anche quest’anno. In provincia di Ancona, precisamente a Corinaldo, sarà invece possibile prendere parte alla Festa delle Streghe. Sul sito ufficiale di Miss Strega potrete trovare gli eventi stabiliti. A Leri Cavour, un borgo abbandonato in provincia di Vercelli, viene organizzata una visita guidata tra le strade del paese, caratterizzata da momenti di paura.

In occasione della festa di Halloween 2019 non possiamo, però, dimenticarci di preparare qualche dolcetto. Ricordiamo, infatti, che sono tanti i bambini che durante il pomeriggio e la serata del 31 ottobre passeranno per le case alla ricerca di uno scherzetto o un dolcetto!