Mercatini di Natale 2019: scegli l’Alsazia, cosa c’è da fare e vedere

Sono diverse le città e le regioni che in Europa rendono speciale il periodo natalizio con i Mercatini di Natale e tra queste c’è anche l’Alsazia. Questa regione si trova al confine tra Germania e Francia e ogni anno, nel mese di dicembre, si trasforma in un vero e proprio villaggio magico. Le bancarelle colorano le piazze del posto, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza unica e indimenticabile. I Mercatini sono perfetti per chi ha intenzione di vivere pienamente l’atmosfera del Natale, in famiglia, con amici o con il proprio partner. Vediamo insieme quali sono quelli organizzati nell’Alsazia.

MERCATINI DI NATALE 2019 NELLA REGIONE ALSAZIA

I Mercatini di Natale più antichi d’Europa si trovano proprio in Alsazia e in Germania. La tradizione va avanti fino a oggi e ogni anno viene sempre più abbellita con nuovi dettagli. In particolare, tra i più antichi in Alsazia vi è quello di Strasburgo, città considerata in passato come il crocevia d’Europa. Il Mercatino di Natale di Strasburgo esiste dall’anno 1570 e si chiama Christkindelsmärik. Si svolge nella piazza dove si affaccia la sua cattedrale.

Oltre a questo Mercatino, ritenuto il più grande e famoso della regione, vi sono tanti altri che vengono organizzati nelle piazze dei paesini più belli. Scendendo nel dettaglio, a chi vuole immergersi nella magia del Natale consigliamo i paesi di Eguisheim, Mulhouse, Obernai, Ribeauville e Rquewihr. A collegarli tra loro, creando una rete di borghi, cantine e vigneti, è la strada dei vini d’Alsazia.

Questa regione è considerata una terra ricca di storia e arte. La sua caratteristica principale è la forte identità culturale. Non solo, per alcuni è anche il luogo più goloso della Francia. Infatti, chi visita il posto non può non assaporare i cibi più gustosi, come la choucroute, baeckeoffe, le bredele e lo stufato di carne e verdure. Tutto ciò è accompagnato dai vini alsaziani, come il Muscat, Cremant e Pinot Gris, e dai formaggi locali. Sicuramente l’Alsazia merita di essere visitata almeno una volta, tra cantine e vigne. Sono diversi i luoghi da visitare all’interno di questa regione, come le rovine dei castelli medievali, le chiese romaniche, le fontane del Rinascimento e i villaggi fortificati.