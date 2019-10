Mercatini di Natale in Europa: idee, mete e posti da visitare con la magica atmosfera del Natale

Come ogni anno, in Europa sono diverse le città che organizzano i noti Mercatini di Natale 2019. Stiamo parlando di una delle tradizioni più gustose ed emozionanti legate alla festività natalizia. Quelli più antichi e conosciuti si trovano in Germania e Alsazia. Anche alcune città in Italia, precisamente nel Sud Tirolo, vantano la presenza di queste iniziative, con mercatini di Natale storici. Ogni posto propone le sue caratteristiche, che a loro volta lo rendono più speciale. Vediamo ora insieme quali sono alcune delle città in Europa in cui vengono organizzati i Mercatini di Natale 2019.

MERCATINI DI NATALE 2019 IN EUROPA: LE CITTÀ IDEALI PER VIVERE L’ATMOSFERA NATALIZIA TRA LE BANCARELLE

Dove andare per prendere parte ai Mercatini di Natale 2019? In Europa c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ogni città riuscirà a sorprendere i suoi visitatori con le proprie caratteristiche e i mercatini di Natale più particolari e magici. Chiaramente quelli più belli vantano un’antica tradizione, che dura da centinaia di anni. Come vi abbiamo già anticipato, tra i più conosciuti vi sono quelli della Germania e dell’Alsazia, ma anche Strasburgo. Anche i mercatini meno longevi, come quelli di Praga e Parigi, meritano una visita. Come lo scorso anno, pure l’Italia propone nelle sue principali città dei Mercatini unici e perfetti anche per i bambini.

• Per quasi due mesi, Innsbruck (15 novembre al 6 gennaio 2020) ospita i mercatini di Natale con un albero enorme che brilla di fronte al Tettuccio d’Oro. Non mancano i gruppi folk e gli chalet che vendono decorazioni, idee regalo e pan di zenzero. Il centro storico vanta la presenza di circa 70 bancarelle, dedicate alla festività, all’artigianato e al cibo.

• Tra i più belli e antichi in Europa vi è quello di Strasburgo (dal 15 novembre al 31 dicembre 2019), che si svolge ogni anno dal 1570. Strade e piazze sono arricchite di bancarelle, dove i visitatori si fermano per assaggiare il meglio.

• Circa 30 Mercatini di Natale rendono speciale la città di Berlino (dal 21 novembre al 29 dicembre 2019) durante il periodo dell’Avvento. Nei vicoli, nelle traverse e nelle piazze saranno protagonisti i colori, la musica, la gastronomia e l’artigianato.

• Le strade del centro di Bruxelles (dal 25 novembre al 1 gennaio 2020) ospitano i mercatini di Natale, con delle tradizionali casette di legno, per tutto il periodo dell’Avvento. Stiamo parlando di più di 200 chalet allestiti proprio in occasione della festività natalizia.

• I Mercatini di Natale a Monaco di Baviera pare risalgano ai Mercati di San Nicola del XIV secolo. Ovviamente anche quest’anno la città tedesca ospiterà questo evento imperdibile per un mese intero, precisamente dal 25 novembre al 24 dicembre 2019.

• Praga, pure quest’anno (dal 26 novembre al 1 gennaio 2020), vanta la presenza di questi speciali mercatini. In particolare, è possibile trovarli, ad esempio, nella Piazza della città Vecchia e nella Piazza San Venceslao tra banchetti dedicati al cibo e bancarelle caratterizzate da giocattoli, addobbi e candele.

• Tra Rond-Point des Champs Elysées e la Place de la Concorde si trova il Mercatino di Natale di Parigi che rappresenta un vero villaggio magico, con tantissimi spettacoli e concerti natalizi. Sono ben 160 le casette di legno che propongono prodotti di artigianato, idee regalo e gastronomia. Il più grande mercatino è il Marchè de Noel de La Défense, con più di 200 chalet di legno (dall’11 novembre al 2 gennaio 2020).

• Anche Vienna (dal 12 novembre al 26 dicembre 2019) dà la possibilità di prendere parte ai tradizionali mercatini natalizi. In particolare vi consigliamo Wiener Christkindlmarkt, su Rathausplatz. Caratterizzato da circa 150 bancarelle, domina la piazza e tutti gli alberi della città, decorati per l’occasione.

• Non possiamo dimenticarci della città di Budapest (dal 10 novembre al 31 dicembre 2019), che vi aspetta in Piazza Vörösmarty con i suoi mercatini. Ogni inverno ci si ritrova praticamente in un paese delle meraviglie, che vede al centro della scena un grande albero e delle piste di pattinaggio.

• Chi ha intenzione di trascorrere nel periodo natalizio qualche giorno a Londra, non può non iniziare a pensare di visitare i Mercatini di Natale (dall’11 novembre all’8 gennaio 2020) che si trovano sparsi per la città. A Hyde Park viene allestito, ogni anno, un villaggio in stile germanico, tra chalet che offrono la possibilità di assaggiare vin brulée o gustose birre.

• A Stoccolma, precisamente a Gamla Stan (dal 19 novembre al 23 dicembre 2019), è possibile entrare all’interno del mercatino più particolare della città. Le bancarelle, caratterizzate da idee regalo, prodotti artigianali e gastronomici, si trovano in piazza Stortorget.

• Infine, vi consigliamo i Mercatini di Natale a Madrid (dal 26 novembre al 6 gennaio 2020), a Plaza Mayor. Qui sarà possibile per i visitatori immergersi nell’atmosfera natalizia. Nel più grande mercatino della città sono presenti più di 80 bancarelle, con oggetti legati a questa festività e buon cibo.