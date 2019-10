Mercatini di Natale 2019 Vienna: una città magica da visitare

Da metà novembre nelle piazze di Vienna sarà possibile immergersi nell’atmosfera natalizia grazie ai Mercatini di Natale 2019. Tra il profumo dei biscotti e delle mandorle tostate, il centro storico e le strade dedicate allo shopping della capitale austriaca saranno completamente avvolte dalla magia del Natale. Sono diversi i luoghi di Vienna in cui si terranno i Mercatini di Natale 2019. Vediamo insieme quali sono.

MERCATINI DI NATALE A VIENNA: TUTTI I LUOGHI DOVE IMMERGERSI NELL’ATMOSFERA NATALIZIA

Sono tante le città in Europa che ogni anno decidono di rendere speciale il periodo natalizio con i Mercatini di Natale e tra queste non può di certo mancare Vienna.

Nell’Incanto del Natale viennese in Rathausplatz troviamo un’arcata addobbata con le candele, che accoglie i visitatori all’ingresso della Piazza del Municipio. Sono circa 150 le bancarelle, in cui è possibile trovare idee regalo, prodotti artigianali, addobbi natalizi e specialità culinarie. Ovviamente gli alberi nel parco del Municipio e lungo la Ringstrasse sono completamente illuminati, per regalare ai visitatori un’atmosfera di festa. Inoltre, è presente una pista di ghiaccio, che percorre diversi sentieri nel parco. Per i bambini non mancano le giostre, caratterizzate dai simboli del Natale, come le renne.

Vicino possiamo trovare il Villaggio natalizio di Maria-Theresien-Platz. Nel periodo di Natale in questa piccola città ci sono 70 bancarelle con idee regalo e oggetti di artigianato. A rendere magica l’atmosfera ci pensano i gruppo musicali e i cori gospel. Molto frequentato è il Villaggio natalizio al Campus dell’Università, punto di ritrovo soprattutto per gli studenti. Ideale per la famiglia è il Villaggio natalizio presso l’Altes AKH, caratterizzato da giostre e piste per il curling. Nel centro storico di Vienna, come da tradizione dal lontano 1772, viene organizzato l’Antico Mercatino natalizio viennese nel Freyung. Qui si possono trovare stand dedicati a decorazioni di vetro, ceramiche, presepi tradizionali e oggetti artigianali. Più avanti vi è il Mercatino natalizio Am Hof, dove si possono acquistare opere artisiche artigianali pregiate, tra musica e colori legati al Natale.

Ogni anno il Mercatino natalizio della Cultura alla Reggia di Schönbrunn incanta i suoi visitatori. In questo luogo possiamo trovare manifatture tradizionali e decorazioni fatte a mano. Con la sua cornice imperiale, conquista tutti anche grazie ai concerti natalizi e al programma dedicato ai bambini. Un’ambientazione barocca riesce, invece, a incantare il Palazzo del Belvedere. Il giardino del castello fa da location al Mercatino di Natale, che propone oggetti di artigianato e leccornie. Anche l’Art Advent am Karlsplatz offre un programma abbastanza ricco per i bambini, grazie alla presenza di laboratori, installazioni artistiche e gruppi che suonano dal vivo. Tra le vie del suo quartiere, il Mercatino natalizio am Spittelberg vede la presenza di molte bancarelle con tantissime idee regalo gastronomiche e artigianato artistico. Di fronte alla Hofburg si trova, invece, l’Imperialregio mercatino natalizio nella Michaelerplatz. Le casette bianche e i prodotti di artigianato austriaco, dolci, presepi e tanto altro, rendono unico questo Mercatino.

Per il Mercatino di Natale nella Stephansplatz vede come protagonisti la tradizione e la contemplazione. Sono circa 40 le bancarelle che si trovano ai piedi del Duomo di Santo Stefano e che vendono prodotti austriaci di ottima qualità. Il Mercato dei sapori dell’Avvento presso l’Opera è dedicato, invece, alla gastronomia. Qui è possibile assaggiare formaggi, carne, vini e lebkuchen. Per chi vuole divertirsi consigliamo il Mercatino invernale di fronte alla Ruota panoramica. Fino al 7 gennaio i bambini possono trascorrere il loro tempo tra giostre e attività di intrattenimento, con musica dal vivo. Di fronte al centro fieristico di Vienna si trova l’Avvento in malga, un villaggio natalizio che offre diverse stube per poter assaggiare la cucina tradizionale. Non solo, qui i bambini possono divertirsi tra i laboratori creativi, un piccolo forno e la foresta delle fiabe.

Insomma Vienna anche nel 2019 sarà tutto un mercatino di Natale nel periodo delle feste.