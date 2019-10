Mercatini di Natale nella Foresta Nera: scopriamo quali sono i più belli

Dal 22 novembre al 23 dicembre i Mercatini di Natale rendono la Foresta Nera ancora più magica. E per chi ama il Natale e l’atmosfera che si crea in questo periodo nei paesi in cui si può passeggiare tra i mercatini di Natale, di certo quelli della Foresta Nera hanno la loro magia!

I mercatini della foresta nera, sono considerati tra i più belli della Germania, con un’atmosfera Grimm e spettacolare. La foresta è situata nella zona sud occidentale del Paese, ai confini con la Francia e la Svizzera. È il centro del Land tedesco del Baden-Wurttemberg ed è disseminata di paesini storici, che si trovano sulle colline circondati dai boschi. Andando verso il Reno sono, invece, presenti importanti città storiche, tra cui Friburgo. E proprio nelle piazze di paesi e città che i Mercatini natalizi rendono magica l’intera Foresta Nera. Vediamo insieme quali sono.

MERCATINI DI NATALE NELLA FORESTA NERA: I PRINCIPALI LUOGHI DOVE IMMERGERSI NELL’ATMOSFERA NATALIZIA

Per un mese intero, nel periodo natalizio, i Mercatini di Natale caratterizzano la Foresta Nera. Stiamo parlando di quelli di Friburgo, delle gole di Ravenna, di Staufen in Breisgau e di Rottwell. Da qui è possibile raggiungere facilmente pure quelli di Strasburgo.

Uno dei centri più affascinanti della Germania è Friburgo. A fare da cornice ai Mercati natalizi sono i Bächle, piccoli canali che scorrono accanto ai marciapiedi, la piazza centrale e la cattedrale. Scendendo nel dettaglio, il Mercatino di Natale di Friburgo viene svolto nella Piazza del Municipio ed in Franziskanerstrasse. La loro caratteristica principale è la presenza dei mestieri e delle arti tradizionali della Foresta Nera. Infatti, nei vari stand è possibile trovare giocattoli in legno colorati e scarpe di paglia. Non solo, troviamo anche artigianato in vetro soffiato e un laboratorio del bricolage, nel quale i visitatori possono provare a creare oggetti. Vi è pure il laboratore delle candele, dove è possibile assistere e imparare a lavorare la cera. Infine, vi consigliamo di passare nel laboratorio di pasticceria, dove potrete mettervi alla prova con i dolci tipici della Brisgovia e i biscotti speziati. Il Mercatino di Friburgo è aperto dal dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 20.30, e domenica, dalle ore 11.30 alle ore 19.30.

Sul podio dei Mercatini più belli della Germania e di tutta Europa vi sono anche quelli della Gola di Ravenna. Siamo nella zona dell’Alta Foresta Nera, dove il fiume forma una gola profonda, attraversata da un ponte, sotto cui viene organizzato il Mercatino. Casette di legno colorano con le luci e i profumi l’intera zona. Le bancarelle offrono biscotti speziati e vin brulé, mentre è possibile ammirare il meraviglioso panorama. Attraverso un vero e proprio sentiero delle fiabe si possono ammirare i personaggi delle storie dei Fratelli Grimm, le cui storie sono proprio ambientati qui. Per accedere ai Mercatini di Natale di Ravenna è necessario pagare il biglietto: per i bambini fino a 16 anni è gratuito, gli adulti bagano 4 euro tutti i giorni e 3 euro venerdì.