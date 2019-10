Mercatini di Natale più belli in Germania: cosa vedere e quando andare

Anche la Germania, come altri Paesi europei, si colora nel periodo natalizio con i suoi Mercatini di Natale. Le piazze delle città tedesche aprono le porte a questi eventi così speciali in Europa. I visitatori hanno la possibilità di immergersi completamente nello spirito natalizio. Da dolci tipici a idee regalo, le bancarelle offrono l’opportunità di fare acquisti speciali legati proprio al Natale. Ricordiamo, inoltre, che la tradizione dei Mercatini nasce proprio in Germania e in Alsazia, nel tanto lontano 1400. Vediamo insieme quali sono i più belli in questi territorio.

MERCATINI DI NATALE IN GERMANIA: QUALI SONO I PIÙ BELLI

Quali sono i Mercatini di Natale più belli in Germania? I canti natalizi, i dolci tipici e gli oggetti natalizi rendono speciali semplici bancarelle e stand, dal 22 novembre al 23 dicembre. L’atmosfera natalizia si diffonde in tutte le città tedesche, da ormai tantissimi anni. Presto questa tradizione ha raggiunto altri Paesi europei, tra cui anche l’Italia. Intanto, vediamo quali sono i Mercatini più belli presenti nel territorio tedesco. Iniziamo con quello di Norimberga, chiamato anche Mercatino di Gesù Bambino. È il più grande della Germania e molti sono sicuri che si tratti del più antico in Europa.

Conosciuto è anche quello di Dresda e c’è chi sostiene che questo sia il primo organizzato in questo Paese. È noto a tutti per lo Striezel, il dolce tipico del posto, e per le sue bancarelle in stile medievale. Pure Stoccarda ospita questo evento natalizio, con ben 250 stand. La gastronomia è la sua caratteristica principale, soprattutto per il pan di zenzero, prodotto con l’antica ricetta originale.

Il Mercatino di Stoccarda è il più grande in Europa! A Monaco di Baviera, invece, il più conosciuto è quello di Marienplatz. Molti altri colorano questa città, in particolare quello medievale, quello artistico e quello con l’artigianato del mondo. Ovviamente non potevano mancare i Mercatini nella città di Berlino. Qui ce ne sono davvero tantissimi e ciò che li rende uguali è l’atmosfera vivace, tra performance e spettacoli. Infine, vi consigliamo di farvi un giro anche a Francoforte, il cui Mercatino di Natale si svolge nel centro storico a Römerberg, Paulsplatz e Mainkai. La sua particolarità è che riesce a unire diverse zone del centro in un unico grande Mercato!