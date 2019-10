Empoli città del Natale 2019 tra mercatini e albero magico

Empoli città del Natale è l’evento che trasforma questa città per accogliere in pieno la magia di questa festa. Durante tutto il periodo delle feste, dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, Empoli diventa una città vestita a festa, con mercatini di Natale, il villaggio di Babbo Natale, quello delle fiabe, la pista di ghiaccio, il luna park. Non mancano giochi di luci, proiezioni sui palazzi, la grande nevicata e lo spettacolo dell’albero magico. Insomma, se amate questa festa Empoli è sicuramente la città giusta per viverla al meglio entrando in un mondo magico. Scopriamo quindi quali sono gli eventi in programma.

Empoli città del Natale, tutte le attrazioni del periodo delle feste

“La magia del Natale sta per invadere Empoli“, si legge sul sito internet ufficiale Empoli città del Natale. Ed è proprio così! Il Natale arriva in questa città a partire dal 30 novembre e andrà avanti fino al 6 gennaio con una serie di attrazioni imperdibili di cui vi parliamo di seguito:





Trenino : il fascino di questo treno dalle fattezze antiche conquisterà tutti con un breve viaggio le cui fermate sono Piazza Matteotti, Piazza della Vittoria, Piazza Farinata degli Uberti. Si potrà fare un giro per vedere le bellezze del Natale tutti i giorni dal 30 novembre al 6 gennaio.

Luna park natalizio e pista di ghiaccio : per adulti e piccini una tappa al luna park allestito in occasione di Empoli città del Natale non può mancare. In piazza matteotti inizia la magia e si può andare a giocare già dal 23 novembre dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 22.30. Nei giorni dal 20 al 26 dicembre, invece, l'orario va dalle 10.30 alle 23.00.

Il magico mondo di Babbo Natale : a Empoli città del Natale si potrà incontrare Babbo Natale in persona in via dei Neri presso Chiostro degli Agostiniani. Per vedere giorni e orari di accesso, clicca qui.

Villaggio delle fiabe : per i bambini la magia continua in questo luogo da sogno con maghi e fatine. E' allestito presso piazza matteotti e si possono vedere i giorni e gli orari qui.

Mercatini di Natale : si troveranno in piazza Vittoria creando un'atmosfera incredibile e magica. Se sei appassionato di eventi come questo puoi anche leggere l'articolo sui mercatini di Natale più belli in Italia.

La grande nevicata : un evento spettacolare che si terrà tutti i sabati e le domeniche a partire dal 30 novembre alle ore 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, in Piazza Farinata degli Uberti.

Lo spettacolo dell'albero magico : in Piazza della Vittoria si potrà vedere l'imponente e luminoso albero che verrà acceso ogni giorno dalle ore 16.00 alle 20.00.

: in Piazza della Vittoria si potrà vedere l’imponente e luminoso albero che verrà acceso ogni giorno dalle ore 16.00 alle 20.00. Proiezioni sui palazzi: in Piazza Farinata degli Uberti e in Piazza della Vittoria, si potrà assistere a questo spettacolo ogni giorno dalle 16.00 alle 19.30.