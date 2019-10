Mercatini di Natale a Monaco 2019: luoghi, date e orari

Sono diversi i Mercatini di Natale che coloreranno Monaco di Baviera, nel periodo festivo tra fine 2019 e inizio 2020. I visitatori hanno l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera natalizia, trascorrendo momenti unici e speciali in famiglia, con gli amici o con il proprio partner. A rendere le bancarelle uniche non sono solo le illuminazioni, ma anche la neve che cade sui tetti. Non è certamente un caso che ogni anno si raccolgono gli abitanti di Monaco e tantissimi visitatori giungano in questi Mercatini di Natale, lasciandosi incantare dall’atmosfera magica.

MERCATINI DI NATALE A MONACO DI BAVIERA 2019: I PIÙ BELLI E CONOSCIUTI DELLA CAPITALE DEL CAPOLUOGO BAVARESE

I Mercatini di Natale a Monaco di Baviera sono molto conosciuti in Europa. Sappiamo bene che sono diverse le città europee che ogni anno ospitano bancarelle e stand legati alla festività e tra queste non poteva mancare il capoluogo bavarese. La neve rende l’atmosfera ancora più magica e speciale, in quanto ricopre completamente i tetti delle bancarelle. In particolare, ritroviamo tutto questo nei Mercatini di Natale in Marienplatz. La prima domenica di Avvento la folla si raduna proprio qui, nel cuore della città, e attende le 17.00, quando il borgomastro fa l’inaugurazione del suo mercatino. Gli abitanti del posto e i turisti non possono provare emozioni forti quando raggiungono l’albero di Natale, con i suoi trenta metri di altezza. Sono in tutto 2500 candeline che lo rendono super luminoso e che gli permettono di dominare le 140 bancarelle. A pochi passi da Marienplatz, troviamo il Rindermarkt. Si tratta di uno dei più importanti mercatini del territorio tedesco. Chi ha, invece, alla ricerca di ispirazione può visitare il presepe storico, realizzato nell’anno 1954 da Reinhold Zellner, nel Prunkhof del Municipio. Inoltre, vi consigliamo Mercatini di Natale di Tollwood, Mercatini di Natale presso la Torre Cinese, Mercatini di Natale in Schwabing, Mercatini di Natale Medioevale alla Wittelsbacherplatz e Mercatini di Natale Medioevale alla Wittelsbacherplatz.

LUOGHI, DATE E ORARI MERCATINI DI NATALE A MONACO DI BAVIERA

Mercatini di Natale in Marienplatz , dal 27 novembre al 24 dicembre 2019: da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 21.00, domenica fino alle 20.00 e il 24 dicembre fino alle 14.00.

, dal 27 novembre al 24 dicembre 2019: da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 21.00, domenica fino alle 20.00 e il 24 dicembre fino alle 14.00. Mercatini di Natale di Tollwood , dal 26 novembre al 23 dicembre 2019: da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 24.00.

, dal 26 novembre al 23 dicembre 2019: da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 24.00. Mercatini di Natale presso la Torre Cinese , dal 28 novembre al 23 dicembre 2019: da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.30.

, dal 28 novembre al 23 dicembre 2019: da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.30. Mercatini di Natale in Schwabing , dal 29 novembre 2019 al 24 dicembre 2019: il 29 novembre dalle 18.00 alle 20.30, da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 20.30, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.30 e il 24 dicembre fino alle 14.00.

, dal 29 novembre 2019 al 24 dicembre 2019: il 29 novembre dalle 18.00 alle 20.30, da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 20.30, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.30 e il 24 dicembre fino alle 14.00. Mercatini di Natale Medioevale alla Wittelsbacherplatz, dal 25 novembre al 23 dicembre 2019: tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00.