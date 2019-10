Il Villaggio di Babbo Natale Milano 2019: date, prezzi e info utili

Il Villaggio di Babbo Natale a Milano è uno degli eventi più attesi in Italia ed è in programma dal 22 novembre al 30 dicembre 2019. Si tratta del parco a tema natalizio più grande d’Italia e si trova all’Ippodromo di San Siro. Il Villaggio, realizzato lungo 30mila metri quadrati, ospiterà tutti i suoi visitatori con un’atmosfera natalizia davvero invitante. È stato ribattezzato Il Sogno di Natale 2019 e si propone come alternativa italiana a Rovaniemi, la capitale della Lapponia, nel Nord della Finlandia, dove si trova la casa di Babbo Natale (almeno secondo la leggenda). Vediamo ora insieme quali sono tutte le informazioni utili su questo parco a tema natalizio.

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE A MILANO, CONOSCIUTO ANCHE COME IL SOGNO DI NATALE: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

Anche quest’anno Milano, oltre i Mercatini di Natale, propone il Villaggio di Babbo Natale, che tornerà a immergere i suoi visitatori nell’atmosfera natalizio. Un super parco a tema, allestito all’Ippodromo di Milano. Attori e giocolieri professionisti (nelle vesti di Elfi e puppets giganti) sono pronti a intrattenere tutti gli ospiti con sketch divertenti e aneddoti misteriosi. Il percorso di visita principale inizierà tra la Grande Fabbrica dei Giocattoli, la Casa di Babbo Natale (caratterizzata da vari ambienti di fantasia) e la Casa dei Elfi (creata su due piani) e si concluderà al Ricovero delle Renne, dove viene custodita la Grande Slitta di Babbo Natale.

Il parco vedrà un secondo percorso chiamato Mondo della Letterina, diviso nella Stanza della Scrittura, in cui i più piccoli potranno scrivere la propria letterina da inviare a Babbo Natale con l’aiuto degli Elfi, e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate. Infine, il terzo percorso è composto dal Borgo degli Elfi, un particolare mercatino in stile nordico, popolato dagli aiutanti di Babbo Natale. Non mancheranno sicuramente gli stand gastronomici e un trenino colorato, adatto per visitare il Villaggio.

COSTI BIGLIETTI IL SOGNO DI NATALE A MILANO 2019

Per acquistare i biglietti per il Villaggio di Babbo Natale a Milano è possibile recarsi sul sito di Ticketone. I bambini entrano gratis fino a un anno di età, mentre fino ai 12 anni non compiuti possono approfittare del biglietto ridotto. Da lunedì a venerdì gli adulti pagheranno 12 euro, mentre i bambini 10 euro. Invece, sabato e domenica, i biglietti hanno il costo rispettivamente di 15 euro e 12 euro.

ORARI IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2019

Gli orari di ingresso al Villaggio di Babbo Natale a Milano sono i seguenti:

lunedì – martedì – mercoledì – giovedì: dalle 14:00 alle 21:00

venerdì – sabato – prefestivi: dalle 10:00 alle 23:00

domenica – festivi: dalle 10:00 alle 21:00

24 dicembre: dalle 10:00 alle 18:00

25 dicembre: dalle 16:00 alle 22

26 dicembre: dalle 10:00 alle 21:00