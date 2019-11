Per il Natale scegliamo le pigne: le più belle idee per la casa, dagli addobbi alla tavola (FOTO)

Il Natale 2019 si avvicina ed è tempo di pensare alle decorazioni per la nostra casa. Che Natale sarebbe senza pigne? Di certo le pigne non possono mancare e ci sono davvero tantissime idee per realizzare dei centrotavola con le pigne, per degli addobbi con le pigne, per i segnaposto con le pigne…Insomma le pigne sono davvero protagoniste del Natale. E oltre a essere molto economiche ( si possono comprare a poco prezzo) possono essere anche gratis per chi ha degli alberi vicino casa, magari un parco dove raccoglierle con i bambini. Le pigne sono perfette anche per i lavoretti da fare con i bambini, per le idee di Natale da realizzare in casa. E poi hanno anche un’altra particolarità: possono essere colorate. Possiamo usarle nel loro colore naturale e giocare poi con altre cose per dare del colore a quello che vogliamo fare, oppure possiamo colorarle con lo spray, pensiamo ad esempio a delle bellissime pigne dorate o argentate.

Ma vediamo in concreto delle idee per realizzare in casa qualcosa di bello con le pigne. Per un Natale a tutta pigna quindi! Abbiamo cercato delle idee su Pinterest e ve le proponiamo.

COME ADDOBBARE LA CASA A NATALE CON DELLE PIGNE: IDEE SEMPLICI

Per gli addobbi della casa possiamo pensare a dei vasi illuminati con le pigne. Ci vogliono pochissime cose: abbiamo bisogno di vasi di vetro lunghi ( che costano molto poco se non ne abbiamo già in casa), una serie di lucine luminose ( scegliamo i colori in base a quelli che predominano in casa per il nostro Natale) e poi riempiamo il vaso con le pigne. Il gioco è fatto. Ovviamente assicuriamoci di avere una presa vicino, oppure usiamo una prolunga che possiamo nascondere.

Vediamo quindi l’idea realizzata









Ecco una gallery con altre idee

COME FARE UN CENTROTAVOLA NATALIZIO CON PIGNE E CANDELA

Passiamo invece a un centrotavola molto semplice, che può essere usato anche come punto luce per un mobile o una mensola da decorare. Anche in questo caso, come possiamo vedere nella foto, usiamo un vaso di vetro. Stavolta però abbiamo bisogno di un vaso da riempire molto largo. Possiamo fare una base per le nostre pigne, scegliamo il materiale che preferiamo, potremmo usare anche del semplice polistirolo bianco o qualcosa che ricordi la neve, oppure possiamo usare delle piccole sfere natalizie. Sopra adagiamo poi anche le nostre pigne che possiamo lasciare al naturale o colorare con dei glitter magari. E al centro, come si vede nella foto, mettiamo una candela, magari profumata in modo da rendere l’atmosfera ancora più magica.

Vediamo il risultato finale









PALLE DI NATALE CON LE PIGNE: UN LAVORETTO DA FARE CON I BAMBINI

E per finire vi diamo una semplicissima idea da realizzare con i bambini e con le pigne. Abbiamo semplicemente bisogno di un gomitolo di lana, delle pugne, della colla a caldo ( o della colla normale se non abbiamo la colla a caldo) e poi delle palline pon pon da attaccare sulle pigne come vedete in foto. La realizzazione è davvero semplicissima. Ecco la foto









Che ne pensate di queste idee natalizie?