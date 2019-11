Natale 2019 con Maison du Monde: cosa comprare per apparecchiare la tavola

Natale 2019 con Maison du Monde: cosa comprare per apparecchiare la tavola? Con l’avvicinarsi delle feste si pensa alle decorazioni per la casa, per addobbarla in vista del Natale. E’ però molto importante anche pensare alla tavola, soprattutto se si pensa di avere ospiti nelle giornate più importanti. Nulla deve essere lasciato al caso ed è importantissimo scegliere piatti, posate, tovaglia e altri elementi decorativi con grande cura. Da Maison du Monde ci sono moltissime idee a cui ispirarsi per decorare la tavola con gusto e fare davvero una bella figura. Tra le foto della gallery vi diamo alcuni spunti per il Natale 2019 con Maison du Monde, così da apparecchiare la tavola in maniera perfetta e anche originale. Infatti chi ha detto che solamente il rosso si può usare in questo periodo di feste? Scopriamo cosa si può comprare per una tavola al top.

COSA COMPRARE PER APPARECCHIARE LA TAVOLA A NATALE 2019 DA MAISON DU MONDE

Per apparecchiare la tavola a Natale 2019 non servono chissà quante cose ma solamente gli elementi giusti. Un bel centrotavola, dei segnaposto originali, dei bei bicchieri e piatti particolari possono fare davvero la differenza. La tavola a Natale 2019 deve essere apparecchiata come si deve dalla colazione alla cena, così come a Capodanno. E invece del rosso si possono usare altri colori molto eleganti, nei toni del bianco, del blu, del grigio. Di seguito vi mostriamo alcune foto da cui prendere ispirazione e che mostrano i prodotti per apparecchiare la tavola a Natale 2019 di Maison du Monde.

LA GALLERY CON LE FOTO DI ALCUNE IDEE PER APPARECCHIARE LA TAVOLA A NATALE 2019 CON MAISON DU MONDE





Come potete vedere in foto, di rosso non c’è nulla. Vi mostriamo una bella tavola apparecchiata nei toni del blu, del bianco, dell’argento e dell’oro. Pochi dettagli che creano un ambiente magico, come i candelabri con candele abbinate alla tovaglia, e i fiori color oro ad arricchire la tavola. Molto semplice ma di effetto è la tavola apparecchiata con i rami artificiali di eucalipto con effetto innevato. E’ un’apparecchiatura particolarmente adatta anche alla colazione. Più elegante è invece la soluzione con il runner di pelliccia bianca, con bicchieri trasparenti nelle sfumature del grigio. Infine vi mostriamo una bella tavola apparecchiata sempre con runner di pelliccia bianca, che richiamano l’inverno, e stoviglie con stelline in bianco e oro.

Insomma, da Maison du Monde si trova di tutto per apparecchiare la tavola a Natale 2019 e stupire i propri ospiti.