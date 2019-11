Natale, le tendenze addobbi per decorare l’albero con gusto (FOTO)

Per il Natale 2019, quali sono le tendenze addobbi per decorare l’albero con gusto? Sebbene l’albero di Natale sia assolutamente un elemento della tradizione, di anno in anno emergono nuove tendenze del periodo per decorarlo. Ovviamente nella scelta entrano in gioco lo stile e il gusto personali, nonché gli spazi a disposizione e anche il resto dell’arredamento della casa. Sta di fatto però che l’albero non può mancare nelle case di chi ama il Natale, perché dona la magia delle feste più di qualsiasi altra decorazione. Chi in casa ha dei bambini poi può utilizzare l’albero per mettere i regali e vedere la felicità nei loro occhi. Oggi vediamo dunque, per il Natale 2019, quali sono le tendenze per decorare l’albero con gusto che vi mostriamo tra le foto.

Tendenze addobbi albero di Natale 2019: ecco tutti gli stili

Per il Natale 2019 l’albero diventa minimal, fatto di elementi naturali. Alla tradizione si aggiunge un tocco di modernità con gli alberi fatti di legno, su cui appendere degli addobbi in bianco. Proprio gli elementi naturali la fanno da padroni in questo Natale 2019. Inoltre, data l’alta attenzione sui cambiamenti climatici, molte delle decorazioni di tendenza sono decorate con elementi naturali quali appunto il legno, feltro, cartone, per un effetto finale davvero particolare e accogliente. La semplicità dell’albero potrà manifestarsi però anche con delle decorazioni floreali, che tornano di tendenza. Ci sono poi come addobbi quelli fatti in tessuto, come quelli di lana, che rendono l’ambiente più caldo. Infine, tra le tendenze troviamo anche le decorazioni commestibili, come i bastoncini di cannella, le mele, le arance, le caramelle e via dicendo.

Natale 2019, addobbi albero: i colori di tendenza

Per quanto riguarda i colori di tendenza, per il 2019 il bianco unito al legno, come abbiamo già visto, la fanno da padroni. Si crea così un’atmosfera che ricorda i paesaggi invernali innevati, la legna del camino. Non mancano però i colori della tradizione, come il verde e il rosso. Quest’ultimo quest’anno assume delle note rustiche, con addobbi per l’albero in fantasia tartan, a quadretti.

Oltre a questi colori più “classici”, quest’anno non mancano addobbi per l’albero di colore rosa, fucsia e viola. Sono l’ideale per chi ama osare e superare la tradizione in favore di cose nuove. Anche il celeste e il blu sono di tendenza, come mostrano le collezioni di Maison du Monde.

Insomma, questo Natale 2019, per quanto riguarda gli addobbi dell’albero, coniuga tradizione e modernità con risultati finali davvero belli. E voi cosa preferite per il vostro albero?