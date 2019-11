Le bellissime decorazioni di Natale da realizzare con i dischetti di cotone (VIDEO)

Oggi vediamo le bellissime decorazioni di Natale da realizzare con i dischetti di cotone. Nel video in fondo all’articolo potete vedere quello che si può fare. Si tratta di decorazioni molto belle, il cui risultato finale è davvero soddisfacente e che si realizzano spendendo molto poco. Se siete stanchi delle solite decorazioni, e volete crearne in casa in maniera originale e divertente, non potete perdervi il video tutorial per fare queste con i dischetti di cotone per realizzare idee fantastiche. Inoltre questi lavoretti si possono fare insieme ai bambini, per portarli nella magia del Natale. Vediamo quindi cosa si può realizzare per Natale con i dischetti di cotone.

Le decorazioni di Natale con i dischetti di cotone: semplici, originali e bellissime

Avreste mai detto che con i dischetti di cotone si potessero realizzare delle decorazioni di Natale meravigliose? Ebbene sì, e il video tutorial lo dimostra. Sono decorazioni semplici, belle ma anche molto economiche, alla portata di tutti. Non serve essere perfetti ma solo un po’ di manualità.





Albero con dischetti di cotone e stelline

L’albero si può realizzare acquistando un cono di polistirolo su cui andranno applicati i dischetti di cotone, precedentemente piegati in quattro parti, attraverso la colla a caldo. Bisogna procedere dalla base alla punta. Infine si possono applicare delle stelline dorate, o del colore che si preferisce, e una più grande sulla punta. Ecco pronto un meraviglioso albero di Natale.

Palline con i dischetti di cotone

Altre decorazioni di Natale da realizzare con i dischetti di cotone sono delle belle palline, leggere come una nuvola. Come fare? Anche in questo caso bisogna piegare in quattro parti i dischetti per poi cucirli tra loro con un ago con un filo bianco. Questo dovrà poi essere chiuso ed ecco pronta una pallina di Natale effetto neve.

Angioletti realizzati con i dischetti di cotone

Ci sono poi gli angioletti tra le decorazioni di Natale con i dischetti di cotone. Per farli bisogna applicare la colla a caldo su questi dischetti per creare le ali e il corpo dell’angioletto. Per la testa si può usare un pon pon bianco. Il corpo dell’angelo può essere decorato con dei brillantini che sono i bottoni del vestito.

Di seguito vi mostriamo il video per realizzare queste decorazioni.

Come potete vedere, il procedimento è molto semplice per tutti. Ciò di cui avrete bisogno è solo un po’ di tempo per creare queste decorazioni. Che ne pensate? Proverete a crearle?