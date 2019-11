Bauli regala un Natale senza glutine e senza lattosio a tutti: arrivano Panettone, Pandoro e altri prodotti

Qualche tempo fa la Bauli ci aveva provato: accontentare tutti i clienti, anche quelli che da tempo non possono mangiare un buon Pandoro a Natale a causa della celiachia. L’esperimento però non era andato a buon fine e il gusto del Pandoro e del Panettone senza glutine non aveva entusiasmato molto i clienti. Ma per il Natale 2019 Bauli vuole regalare un Pandoro e un Panettone senza glutine da lasciare tutti a bocca aperta. E questa volta il noto bran di supera: infatti per il Natale 2019 non ci saranno solo dei prodotti senza glutine ma anche senza lattosio. Non solo quindi dolci per chi ha la celiachia ma anche per chi è intollerante al lattosio. Una bella novità quindi per un Natale durante il quale non ci saranno scuse: la tradizione potrà essere rispettata.

Sono tre le novità lanciate poche ore fa sui social da Bauli, e immaginiamo che già in diversi negozio stiano andando a ruba.

PANDORO SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO: ARRIVA ANCHE DA BAULI

Iniziamo con il classico Pandoro che a Natale davvero non può mancare. Il Pandoro Bauli senza glutine e senza lattosio ha un costo che varia, in base ai punti vendita dai 10 ai 12 euro. Chi compra di solito prodotti senza glutine e senza lattosio sa bene che si parla di cifre spesso molto più alte. Ci sembra che in generale il prezzo sia abbastanza contenuto.

Bauli offre comunque la possibilità di mangiare un Pandoro senza lattosio ma con il glutine

PANETTONE SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO: ANCHE BAULI HA IL SUO

E poi il secondo prodotto per il Natale 2019 della Bauli è sicuramente il panettone. Per quanto riguarda questo prodotto si tratta di un panettone senza canditi ma con gocce di cioccolato, immaginiamo fondenti.

Ma non finisce qui perchè per il Natale 2019 Bauli ha un’altra sorpresa !

BAULI REGALA LA TORTA CHOCO: TORTA AL CIOCCOLATO SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO

La torta al cioccolato di Bauli sembra essere davvero una delizia, senza glutine e senza lattosio, sarà buona come si immagina vedendo la sua foto? La torta choco è senza latte e senza lattosio, molto importante quindi. Vi invitiamo chiaramente a leggere sempre la lista degli ingredienti.

Che ne dite avete già scelto il prodotto Bauli da gustare a Natale?