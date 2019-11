Capodanno 2020 a Ferrara: l’Incendio del Castello e altri eventi

Non sapete ancora cosa fare a Capodanno 2020? Sono tante le persone che ogni anno decidono di trascorrere questa importantissima ricorrenza nella città di Ferrara. Il motivo? Ebbene proprio qui, subito dopo la mezzanotte, viene messo in scena uno spettacolo unico al mondo: l’Incendio del Castello Estense. Questo non è di certo l’unica cosa che verrà realizzata per l’ultimo giorno dell’anno 2019 e per il primo del 2020. Vediamo insieme quali sono gli eventi che vengono organizzati per questo Capodanno a Ferrara.

CAPODANNO 2020 A FERRARA: L’INCENDIO DEL CASTELLO ESTENSE E GLI ALTRI SPETTACOLI CHE INCANTANO LA CITTÀ

Per trascorrere un Capodanno 2020 speciale e unico vi consigliamo di recarvi a Ferrara. La città dà il suio benvenuto al nuovo anno con uno spettacolo davvero interessante. Stiamo parlando dell’Incendio del Castello Estense. Si tratta di un evento unico al mondo che vede unirsi l’arte dei fuochi d’artificio e la musica. Proprio allo scoccare della mezzanotte i presenti si ritrovano di fronte a uno spettacolo di fuochi d’artificio che illuminano il simbolo di Ferrara. Sono in tutti 20 i minuti dedicati all’evento, durante il quale fanno da sottofondo i classici della musica internazionale. Non mancano gli effetti speciali, i giochi di luce e le cascate di luce.

Sin dall’anno 2000 l’Incendio del Castello incanta la città di Ferrara a Capodanno. Sono migliaia le persone che, ogni anno, assistono a questo evento unico caratterizzato da effetti, musica e scintille. Il Castello Estense, durante lo spettacolo, viene immerso completamente in una magica atmosfera. Prima e dopo questo evento, a scaldare la piazza ci sono spettacoli da vivo, musica e dj set.

Ma non è questa l’unica piazza a incantare la città di Ferrara il 31 dicembre e l’1 gennaio. In attesa della mezzanotte sono diversi gli appuntamenti che vengono organizzati. Ogni anno, ad esempio, viene organizzato un cenone originale in Castello con A tavola con… gli Estensi. L’evento si tiene nelle sale degli Imbarcadero. Anche il Palazzo Ducale sarà protagonista con il Gran Buffet mentre il Teatro comunale realizza solitamente il Gran Cenone per Capodanno.

Se, dunque, ancora non sapete dove trascorrere l’ultimo giorno dell’anno 2019 e dove dare il benvenuto al 2020 non potete non prendere in considerazione la magnifica città di Ferrara!

