Capodanno Orvieto 2020, Umbria Jazz Winter: calendario

Il Capodanno 2020 a Orvieto sarà all’insegna del Jazz. Ormai da qualche anno la città umbra organizza l’Umbria Jazz Winter. Dunque se state pianificando un viaggio per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno non potete non optare per Orvieto come destinazione. Qui avrete la possibilità di immergersi in un’atmosfera fiabesca, ambientata nel medioevo.

Tra luci di Natale e i Mercatini, questo luogo diventa ancora più magico. La città, poi, realizza anche un presepe, unico al mondo, nel Pozzo della Cava. Vediamo insieme ora il Calendario di Umbria Jazz Winter a Orvieto, l’evento che nasce dalla positiva esperienza dell’Umbria Jazz di Perugia.

CAPODANNO A ORVIETO, UMBRIA JAZZ WINTER: GLI EVENTI IMPERDIBILI

Vi abbiamo già consigliato le città migliori dove trascorrere il Capodanno 2020 e oggi vi indichiamo Orvieto. L’evento più atteso dell’inverno in Umbria sta per arrivare e si tratta dell’Umbria Jazz Winter. La città diventa un vero e proprio palcoscenico in questo periodo. In particolare, sono diverse le location che ospiteranno questo grande evento, come il centro storico, il Palazzo Del Popolo, il Palazzo dei Sette e il Teatro Mancinelli. L’edizione invernale si terrà, appunto, a Orvieto precisamente dal 28 dicembre al primo gennaio. Stiamo parlando, dunque, di ben cinque giorni dedicati alla musica senza interruzione.

Sono circa novanta gli eventi dislocati nelle varie location, dove oltre trenta band e centocinquanta musicisti si esibiranno. Il principale palco si trova nel Teatro Mancinelli. Qui sarà possibile assistere ai concerti in prima serata. Invece, il Museo Emilio Greco ospiterà i concerti di mezzogiorno, le sale del Palazzo del Popolo ospiteranno i pianisti e Palazzo dei Sette sarà la location di musica no stop da mezzogiorno a notte fonda. Oltre ai concerti, sarà anche possibile prendere parte ad altri due eventi, ovvero il concerto Gospel e i Gran Cenoni di Capodanno. La rassegna del 31 dicembre, invece, verrà aperta dalla street parade dei Funk Off.

PROGRAMMA 31 DICEMBRE 2019 ORVIETO

Teatro Mancinelli:

Loel Ross / Warren Wolf Quartet / Joe Locke feat. Joe Sanders e Greg Hutchinson (16:30)

John Scofield with Jay Anderson, Lewis Nash, Umbria Jazz Orchestra, & Orchestra da Camera di Perugia arrangiamenti e direzione Gil Goldstein (16:30)

Every Praise & Virginia Union Gospel Choir feat. J. David Bratton (Ore 1:00 de 1 gennaio)

Museo Emilio Greco:

Dino Rubino (ore 21)

Piazza del Popolo (Sala 400):

Rosario Giuliani, Joe Locke, Dario Deidda, Roberto Gatto (ore 16:00)

Paolo Fresu (1:00 del 1 gennaio)

Piazza del Popolo (Sala Expo):

Antonello Salis & Simone Zanchini (15:30)

Francesco Diodati (18:30)

Funk Off (23:15)

Piazza del Popolo (Sala Etrusca):

Sullivan Fortner Trio feat. Jay Anderson & Lewis Nash special guest Michela Marino Lerman (12:00)

Isaiah Thompson Trio (17:00)

Ristorante San Francesco_

The New Orleans Mystics (13:00)

Massimo Moriconii Duet con Emilia Zamuner (20:30)

Centro Storico:

Funk Off Street parade (11:30)

Palazzo dei Sette:

Michael Supnick – Supnick Swing (13:00)

Dena De Rose Quartet (14:30)

The House Band (16:00)

Greta Panettieri Quartet special guest Max Ionata (17:30)

Dena De Rose Quartet, Greta Panettieri Quartet special guest Max Ionata, Micheal Supnick Swing Quintet (22:00)