Capodanno a Edimburgo 2020: tutto sulla speciale Festa dell’Hogmanay

Quattro giorni e notti di divertimento a Edimburgo per festeggiare Capodanno 2020, con la Festa dell’Hogmanay. Tra eventi, musica dal vivo, birra e party in strada sarà impossibile per gli abitanti del posto e i turisti non immergersi nell’atmosfera festiva. Si tratta di un evento molto speciale, possiamo definirlo un lungo veglione di San Silvestro che dura appunto ben quattro giorni. Questa maratona di festa viene chiamata dagli scozzesi con il nome di Hogmanay. Tutta la città viene coinvolta da questo evento unico, che prende inizio il 29 dicembre e dura fino all’arrivo del nuovo anno.

Tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero prendere parte alla Festa dell’Hogmanay a Edimburgo. Per festeggiare il Capodanno viene realizzato un calendario ricco di eventi che vedono la presenza di artisti, party di strada, fuochi d’artificio e molto altro. Il tutto prende inizio il 29 dicembre 2019 con la tradizionale fiaccolata, che parte dal Royal Mile e arriva fino alla collina di Calton Hill. Qui sono previsti i concerti, il falò di una simbolica nave vichinga e i fuochi d’artificio. Il giorno successivo a intrattenerà il pubblico sarà lo spettacolo delle luci e il Night Afore Fiesta, ovvero un carnevale caratterizzato da musica ed eventi di strada. La Festa dell’Hogmanay raggiungerà il clou il giorno di San Silvestro, che vede migliaia di persone riunirsi nel centro della città per vivere la notte tra divertimento, musica e birra scozzese. Il concerto di fine anno tra le band presenti vedremo i Simple Minds, con un live che prenderà inizio alle ore 21 in West Princes Street Gardens e durerà fino a notte inoltrata. Non solo, ogni anno viene organizzato un evento particolare, Loony Dook, che prevede un bagno nelle acque gelide del Forth Estuary. Dopo di che, l’1 gennaio tutti potranno partecipare alla O’Clock Run, la corsa di un miglio, oppure all’Edinburgh Triathlon. Questi eventi saranno seguiti dall’appuntamento con Hogmanay Jazz Fringe. Il 2 gennaio è poi in Scozia festa nazionale, dunque sarà possibile godere di un po’ di relax.

Se non sapete ancora dove trascorrere un Capodanno magico, non potete non tenere in considerazione la Festa dell’Hogmanay a Edimburgo, con tutti questi speciali eventi!

