Come riutilizzare le vecchie palline di Natale per creare nuovi addobbi (VIDEO)

Oggi vediamo come riutilizzare le vecchie palline di Natale per creare nuovi addobbi. Lo facciamo andando a vedere le idee di Vivi con Letizia, con i suoi meravigliosi e originali video su Youtube. Ogni anno c’è chi non resiste alla tentazione di acquistare nuove decorazioni per l’albero, ed ecco che in cantine e soffitte si accumulano quelle degli anni precedenti. Ebbene, potete riutilizzarle per creare addobbi originali, anche da regalare a parenti e amici, per fare un figurone. Scopriamo perciò alcune idee originali per riutilizzare le palline di Natale dando vita a addobbi del tutto nuovi e incredibili.

Le idee per riutilizzare le palline di Natale creando nuovi addobbi

Nel video che vi mostriamo in fondo all’articolo, potete vedere un video di Vivi con Letizia in cui vengono mostrate idee davvero originali per riutilizzare le vecchie palline di Natale. Sono modi originali per riciclare, economiche e davvero simpatiche.

Tra queste troviamo il segnaposto da creare con palline di Natale. Come fare? Come si vede nel video, vi servirà del filo metallico sottile da applicare alla pallina di Natale che avete scelto. Create una base con una porzione di tappo da sughero e ecco realizzato un bellissimo segnaposto per la tavola di Natale.

Altra idea per riciclare le palline di Natale per creare altri addobbi è quella di realizzare una bellissima ghirlanda colorata, da appendere alla porta. Per farlo vi servirà un cartoncino su cui ritagliare un cerchio della dimensione di un piatto. Dopodiché incollate, con la colla a caldo, le vostre palline. Potete riciclare anche nastri e altri elementi degli anni precedenti, per ottenere un risultato sorprendente e unico.

Cosa fare invece se una pallina è rotta? Invece di buttarla via, inventate qualcosa di nuovo come vi mostra il video. Prendete un vecchio calzino e tagliatene una porzione. Dopodiché cucitelo a un’estremità e poi ricoprite la vostra pallina. Potete aggiungere tutte le decorazioni che preferite, aiutandovi con la colla a caldo. Il risultato sarà davvero bello!

Come potete vedere nel video, i passaggi per realizzare questi addobbi di Natale sono molto semplici. Perciò non vi resta che mettere in moto la fantasia, recuperare le vecchie decorazioni, per creare qualcosa di davvero unico e originale. Potete anche creare dei lavoretti insieme ai vostri figli, che si divertiranno e entreranno nella magia del Natale. Che ne pensate di questo riciclo creativo delle decorazioni dell’albero di Natale che non si usano più?