Capelli, le acconciature natalizie più belle da realizzare (VIDEO)

A Natale anche il look va curato nei minimi particolari e dunque i capelli sono molto importanti. Per questo oggi vediamo le acconciature natalizie più belle da realizzare, come mostrato da Adriana Spink nel video che vi proponiamo in questo articolo. Si tratta di acconciature da poter fare in casa, perdendoci un pochino di tempo ma il risultato vi piacerà sicuramente. In questo modo potrete farvi trovare al top dai parenti che non vi vedono da molto tempo, lasciandoli a bocca aperta. Inoltre con questa acconciature potrete essere ordinate e eleganti.

Le acconciature natalizie più belle da realizzare a casa

A Natale i parrucchieri sono chiusi e anche se alla Vigilia sono aperti, vi sconsigliamo di andarci perché potreste rimanere parecchie ore in attesa! Meglio allora in fai da te, seguendo dei semplici tutorial su Youtube, come quello che vi proponiamo in questo articolo. Parliamo delle acconciature natalizie di Adriana Spink, create con l’aiuto di un nastro dorato che serve a dare un tocco in più. Ovviamente, se preferite creare queste acconciature senza tale accessorio, potete farlo tranquillamente.

Come si vede nel video, ci sono varie idee per sistemare i capelli a Natale, alla portata di tutte. La prima è una coda bassa rigirata all’interno, come si vede nel procedimento del tutorial. E’ importante essere precise. Si può dunque aggiungere il nastro dorato per essere al top.

Altra idea elegante è una coda alta. Dunque fate questa coda facendo attenzione a lasciarla bella liscia. Dopodiché create dei boccoli con la piastra o, per fare prima, con il metodo che vi mostra Adriana Spink nel video. Più che di boccoli si tratta di ricci molto morbidi e eleganti. Anche in questo caso potete mettere il vostro nastro dorato per arricchire ulteriormente il look.

Molto bella è l’acconciatura con twist che formano poi una coda laterale. Si procede attorcigliando i capelli prima da una parte e poi dall’altra, dopo aver fatto una riga laterale. Il tutto fa fermato semplicemente con un elastico. L’effetto finale è raffinato e nessuno penserebbe che ci è voluto così poco tempo per questa acconciatura natalizia. Questa acconciatura si può arricchire con un nastro dorato con il quale fare una treccia.

Da questa acconciatura ne può scaturire anche un’altra, ovvero la treccia-corona. Prendete la treccia che avete fatto e fatela passare sulla testa fermandola con delle forcine, come si vede nel video. Questa, tra le acconciature natalizie per sistemare i capelli durante le vacanze di Natale, è la più articolata ma davvero facile da realizzare.