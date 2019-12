Come realizzare delle bellissime Christmas Bag senza usare ago e filo

Oggi scopriamo come realizzare delle bellissime Christmas Bag. Si tratta di borsette di pannolenci da utilizzare per mettere i regali di Natale. Questa rivisitazione delle classiche shopping bag a tema natalizio è ad opera di Luisa Antonioli. Nel video che inseriamo all’interno dell’articolo viene mostrato, passo passo, come creare queste borsette davvero molto carine. Incartare i regali può essere fastidioso e queste borsette hanno il vantaggio di poter essere conservate da chi le riceve. Inoltre è bello vedere queste cose sotto l’albero, che decorano e arricchiscono ancora di più l’ambiente. Realizzarle è facilissimo perché non servono né ago né filo. Dunque vediamo di seguito come fare.

Come creare le bellissime Christmas Bag, delle borsette di pannolenci in cui inserire i regali di Natale

Come potete vedere nel video che abbiamo inserito nell’articolo, realizzare queste borsette per i regali di Natale è più semplice di quello che si potrebbe immaginare. Infatti servono pochi elementi, tutti economici, da applicare insieme senza utilizzare ago e filo ma semplicemente la colla a caldo.

L’occorrente e la procedura per realizzare le Christmas bag

Per realizzare una Christmas bag dovete avere a disposizione un pezzo di pannolenci di 24 centimetri di larghezza 45 di lunghezza. Per creare la borsetta va piegato a metà e si incollano i due lati con la colla a caldo. Bisogna attendere che la colla asciughi perfettamente. Dopo di che girate il sacchettino ottenuto per non far vedere la parte incollata, tanto da sembrare cucito. Ora si devono realizzare i manici e per farlo procuratevi 4 strisce di pannolenci dello stesso colore del sacchetto precedentemente realizzato. La misura ideale è 30 centimetri di lunghezza e 2 di larghezza. Per realizzare i manici della Christmas Bag incollate tra loro le striscette due a due, per rendere ogni parte più spessa. I manici vanno poi applicati al sacchetto nel centro, utilizzando sempre la colla a caldo, sia da una parte che dall’altra. Una volta creata la borsetta, potete decorarla.

In una versione, viene mostrato come realizzare una renna, con pannolenci e altri semplici elementi. C’è poi una versione più semplice, con un cuore e un fiocco. In un’altra versione, di dimensioni maggiori, vediamo invece delle decorazioni a fiocchetti sui manici e un albero di Natale realizzato con tre cuori di pannolenci.

Ecco il video che mostra come creare le Christmas Bag.

Come potete vedere, è davvero facile e divertente creare queste borsette e il risultato lascerà tutti a bocca aperta. Che ne pensate di queste borsette per incartare i regali di Natale?