Natale idee regalo, le tutine per neonati più belle da regalare (FOTO)

Natale 2019, quali sono le tutine per neonati più belle da regalare a dei neo-genitori? Il primo Natale di un neonato deve essere assolutamente speciale. In commercio esistono tantissime tutine per neonati da regalare, anche a tema natalizio. Oggi vediamo le meravigliose tutine del sito PatPat, molto attento all’abbigliamento di tutta la famiglia, agli abbinamenti e quindi anche ai bimbi piccoli. In foto vi mostriamo alcune tutine di Natale che abbiamo selezionato tra le più belle. Si tratta di modelli simpatici ma anche molto caldi, perfetti da utilizzare sotto l’albero, con cappellini abbinati molto simpatici. Con queste tutine si potranno scattare foto stupende da conservare come ricordo del primo Natale del vostro bambino.

LE TUTINE DI NATALE PIU’ BELLE DA REGALARE PER UN NEONATO

I neonati piacciono più o meno a tutti, e vederli così piccoli in vestitini minuscoli, fa sciogliere davvero il cuore. Immaginiamo però l’emozione del loro primo Natale: un evento incredibile per la famiglia, un momento davvero magico. E come tale va vissuto al meglio, e anche i neonati meritano un outfit di tutto rispetto. Dunque se state pensando a cosa regalare per Natale, potete scegliere una bella tutina, come quelle del sito PatPat. Di seguito vi mostriamo le foto di alcune tutine per neonati per il Natale 2019 da poter regalare o acquistare per il vostro piccolo.

NATALE 2019, LA GALLERY CON LE FOTO DELLE TUTINE DI PATPAT DA REGALARE





Come resistere a queste tutine per un bambino di pochi mesi? Assolutamente non si può. I prezzi sono assolutamente accessibili e la tutina può arrivarvi direttamente a casa. Non vi resterà che incartarla per regalarla a un neonato così che possa essere indossata durante le feste. In foto vi mostriamo delle tutine con il disegno di un pupazzo di neve, con il vestitino da elfo, o ancora da renna. Ci sono dei bellissimi cappellini abbinati, così che il bimbo possa stare al caldo anche nelle giornate fredde. Come vi abbiamo detto questa è solo una selezione di tutine che abbiamo scelto per voi. Sul sito ce ne sono moltissime altre ed è disponibile anche l’abbigliamento coordinato per tutta la famiglia. Insomma sono delle fantastiche idee regalo per il Natale da non lasciarsi scappare.