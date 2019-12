Fuori porta Natale: idee semplici per realizzarli in casa

Oggi vediamo come realizzare dei bellissimi fuori porta di Natale fai da te, spendendo poco e divertendosi. Quando arrivano le feste, la casa diventa tutta a tema e così anche fuori dalla porta, per accogliere gli ospiti, si appende una ghirlanda decorativa natalizia. Oltre ad acquistarla presso i negozi che vendono prodotti di questo tipo, una bella ghirlanda si può anche realizzare in casa con prodotti da riciclo o con altri materiali, comunque a basso costo. Sicuramente il risultato sarà unico e originale e lascerà tutti a bocca aperta. In giro per il web abbiamo trovato delle idee carine e facili da realizzare, che vi mostriamo di seguito.

I fuori porta di Natale più belli da realizzare in casa in maniera semplice e spendendo poco

Le ghirlande di Natale, spesso utilizzate come fuori porta, si possono anche appendere in altri punti della casa, come al camino o al muro, in punti strategici. Per realizzarle in casa non sono necessarie chissà quali doti, ma solo un po’ di fantasia e i materiali giusti, anche da riciclo.

L’idea che vi mostriamo di seguito è molto semplice. Prendete delle vecchie palline di Natale che non usate più, una stampella di ferro, dei nastri. Dunque aprite la stampella e inserite le vostre palline di Natale fino a riempirla tutta. Dopodiché create un cerchio e chiudetelo. Fate un bel fiocco e il gioco è fatto: ecco un meraviglioso fuori porta di Natale!







Sempre con le palline dell’albero, che potete riciclare, potete creare un bellissimo fuori porta di Natale. Procuratevi un cerchio di polistirolo e, utilizzando la colla a caldo, applicate tutte le palline di varie dimensioni. Aggiungete un nastro per appendere la vostra stupenda e colorata ghirlanda. Che ve ne pare?







Se siete romantiche e amanti dei fiocchi, il fuori porta di Natale che vi mostriamo di seguito fa al caso vostro. Procuratevi un filo di ferro e dei nastri di varie fantasie. Divertitevi creando tanti fiocchetti, tutti della stessa dimensione, da legare direttamente al filo di ferro chiuso in un cerchio. L’effetto darà davvero bello.







Gli amanti della cultura e della lettura ameranno sicuramente questa ghirlanda di Natale più semplice ma molto elegante. Prendete dei vecchi libri o fogli di giornale e ritagliate tante stelline da inserire in un filo di ferro che andrà poi a costituire il nostro cerchio. Decorate con fiocchi e campanellini.







Che ve ne pare di questi fuori porta di Natale fai da te originali e meravigliosi?