Realizzare portalumini di Natale con le proprie mani: i passaggi e il video da seguire

Il Natale sta arrivando ed è impossibile non pensare alle decorazioni natalizie da inserire dentro la propria abitazione. Tra queste vi consigliamo i portalumini di Natale, da realizzare comodamente a casa in modo veloce e semplice. A illustrare i passaggi dettagliati per realizzare questo oggetto decorativo con le proprie mani è Luisa Antonioli, nel suo canale Youtube. Per creare il nostro portalumino è possibile riciclare oggetti che abbiamo già dentro casa. Un tutorial abbastanza veloce, che vede passaggi molto semplici da seguire. Questo lavoro è alla portata di tutti, basta cercare i dettagli giusti per decorarlo e un po’ di tempo libero. Vediamo ora insieme come creare dei simpatici portalumini, riciclando dei semplici vasettini in vetro e aggiungendoci pochissimi elementi come nastrini e pannolenci.

COME CREARE PORTALUMINI DI NATALE: I PASSAGGI DA SEGUIRE PER UN LAVORO SEMPLICE E VELOCE

Per realizzare dei portalumini di Natale in poche e semplici mosse basta seguire questi passaggi. Innanzitutto, com’è possibile vedere nel tutorial qui sopra, è necessario scegliere un vasettino in vetro da riciclare. Luisa Antonioli, in questo nuovo video guida, utilizza un barattolo grande, precisamente quello della maionese. Oggi ha scelto di usare la juta rigida, di cui prende una striscia. Per quanto riguarda le misure è necessario regolarsi in base alle dimensioni del barattolo. Pieghiamo la juta a metà e prendiamo una sagoma: una forma che preferiamo, come una stella o un cuore. Luisa Antonioli ha utilizzato nel tutorial la seconda. La posizioniamo al centro e tagliamo i contorni sulla base della nostra juta piegata a metà. Con la colla a caldo, dopo aver tagliato la nostra forma, andiamo a rivestire il vasetto. Continuiamo a decorare il barattolo questa volta con la gavetta, facendo vari giro intorno alla parte superiore dell’oggetto. Dopo averla fatta girare facciamo un bel fiocco, alle cui estremità facciamo dei nodi, affinché non si sciolga. All’interno del vasetto inseriamo un po’ di sale, la cui quantità varia a proprio piacimento. Infine, va appoggiata la candela. Ed ecco che il nostro portalume natalizio è creato! Invece della juta è possibile anche utilizzare il pannolenci per decorare il barattolo e creare il portalumi. Possiamo, inoltre, inserire altri elementi decorativi in base alla nostra fantasia.

