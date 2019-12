Segnaposto natalizi facili da fare: usiamo il rosmarino (VIDEO)

Oggi vediamo dei segnaposto natalizi facili da fare utilizzando il rosmarino, belli e anche profumati. Nel video che vi proponiamo in questo articolo potete vedere come fare grazie al tutorial di Gioie di Je. A Natale la tavola deve essere davvero perfetta: bisogna pensare alla tovaglia, a piatti, bicchieri, posate, centrotavola e segnaposto. Quest’ultimi hanno varie funzioni. Sono decorativi, servono a indicare il posto in cui sedersi (cosa molto utile quando si è in tanti) e sono un piccolo presente per gli ospiti da poter portare a casa come ricordo della giornata. Nei negozi è possibile trovare moltissimi segnaposto ma questi fatti in casa con il rosmarino hanno un tocco in più essendo anche profumati. Ecco come fare.

I bellissimi segnaposto natalizi facili da realizzare con il rosmarino

I segnaposto natalizi, come vi abbiamo detto, sono molto semplici da realizzare. Nel video che vi proponiamo in questo articolo potete vedere il procedimento, che vi spieghiamo anche a parole. Intanto vediamo qual è l’occorrente per questi oggetti belli da vedere da mettere in tavola.

rametto di rosmarino di minimo 25 centimetri

forbici

spago

nastro di raso di 2 centimetri

nastro di organza di 1 centimetro

forchetta e forbici per fare i fiocchi

colla a caldo

etichette

Il procedimento è molto semplice. Prendete il rametto di rosmarino e chiudetelo in un cerchio utilizzando due pezzi di spago, come si vede nel video. Dunque realizzate un fiocco con il nastro di raso utilizzando le forbici. Con la forchetta, create dei fiocchetti con il nastro di organza. Potete vedere il procedimento nel video. Incollate con la colla a caldo il fiocco più grande e poi i tre più piccoli realizzati. Sempre con lo spago, aggiungete l’etichetta con il nome dell’ospite.

Come potete vedere, il procedimento per creare questi segnaposto natalizi è molto semplice. Potete utilizzare del nastro rosso oppure dorato, argentato o di qualsiasi altro colore decidiate di scegliere per apparecchiare la tavola. I vostri ospiti saranno felicissimi di trovarlo sul loro piatto con il loro nome, ma anche di poterlo portare a casa.

Insomma, se a Natale volete essere originali, spendere poco e fare bella figura, potete affidarvi a questo semplice tutorial. Non temete se non riuscite a fare i fiocchetti al primo colpo: è più che normale! Ovviamente potrete utilizzare anche altri metodi che vi sono più congeniali per creare questi fiocchi. Quel che conta è il risultato finale. Che ne pensate di questi segnaposto natalizi con il rosmarino?