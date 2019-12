Come piegare i tovaglioli di carta a Natale in modo originale (FOTO e VIDEO)

Come piegare i tovaglioli di carta a Natale in modo originale? E’ di questo che vi parliamo oggi, mostrandovi anche le foto e il video con i tutorial per un Natale divertente e originale. Durante le feste, per la cena o il pranzo di Natale, può capitare di usare i tovaglioli di carta, soprattutto se si è in tanti. Niente paura, perché si può fare un figurone lo stesso, piegandoli a tema natalizio e lasciando davvero tutti a bocca aperta. Dunque il video di ArtPaper può essere davvero utile e vi consigliamo di metterlo nei preferiti. Scopriamo come fare per piegare i tovaglioli di carta a Natale.

Come piegare i tovaglioli di carta a Natale: tante idee originali per sorprendere tutti

I tovaglioli di carta, per alcuni, possono dare un senso di trascuratezza alla tavola, soprattutto in occasione del Natale. Per gli esperti di bon ton in realtà i tovaglioli di carta dovrebbero essere da bandire, soprattutto in caso di ospiti. Sappiamo bene però che, quando si invitano molte persone, può risultare di gran lunga più comodo utilizzare i tovaglioli di carta. In vendita si trovano tovaglioli rossi ma anche a fantasie natalizie. Per rendere la tavola più elegante, potete piegare i tovaglioli in modo tale da inserire le posate al loro interno.

Ma come si fa? In fondo all’articolo trovate un video in cui viene mostrato, passo per passo, come fare per piegare i tovaglioli di carta a Natale in modo originale. Nelle foto della gallery che segue potete vedere il risultato finale così da capire quale soluzione faccia al caso vostro.

La gallery con le foto di alcune idee per piegare i tovaglioli di carta a Natale in modo originale

Come potete vedere tra le foto, piegare i tovaglioli di carta a Natale può essere davvero molto divertente e il risultato finale è molto elegante. In questo modo ogni commensale avrà le sue posate a disposizione, ben inserite nel tovagliolo e la tavola avrà un aspetto molto ordinato.

Il video tutorial per piegare i tovaglioli di carta a Natale

Per piegare i tovaglioli in questo modo basta seguire dei procedimenti molto semplici, davvero alla portata di tutti. Basta solo procurarsi un pacco di tovaglioli a tema natalizio e scegliere la piegatura che si preferisce. Di seguito potete vedere il video tutorial.

Come potete vedere il procedimento è molto semplice. Che ne pensate di questi tovaglioli di carta piegati in maniera originale per il Natale? Proverete a realizzarli?