Idee Natale, il tutorial per realizzare dei simpatici gnomi decorativi (VIDEO)

Il Natale 2019 si avvicina e se state pensando a come decorare la casa, non potete perdervi il tutorial per realizzare dei simpatici gnomi decorativi. Potete vedere come fare con il video in fondo all’articolo. Sicuramente, andando per negozi, vi sarà capitato di vedere questi gnomi che si possono mettere a terra o sui mobili. Bene, se volete realizzarli con le vostre mani sicuramente potrete risparmiare ma anche divertirvi. Questi gnomi sono davvero molto simpatici e riempiono l’ambiente nel periodo natalizio. Potete crearli di diverse misure, così da poterli posizionare ovunque volete. Anche i bambini li ameranno molto! Ecco dunque cosa vi occorre per creare questi gnomi.

Decorazioni fai da te Natale 2019: i bellissimi gnomi decorativi

Cosa occorre per realizzare questi gnomi decorativi per la casa? Dovete procurarvi sicuramente del feltro nei colori che preferite. Poi vi occorrono ago e filo, delle piccole pietre che serviranno per creare il peso, del cotone, del tessuto di pelliccia sintetica. Procuratevi un bottone tondo. Infine avrete bisogno della colla, e va bene anche quella a caldo, e delle forbici.

Per realizzare questi gnomi dovrete avere solo un po’ di manualità nell’utilizzare ago e filo per cucire le varie parti. Nel video vi viene mostrato il procedimento passo dopo passo.





Potete farvi aiutare anche dai bambini, che si divertiranno moltissimo a realizzare questi gnomi decorativi per la casa. Come vi abbiamo detto questi gnomi possono essere disposti in vari posti della casa. Se sono abbastanza grandi e pesanti, possono fare anche da fermaporta a Natale, sostituendo quelli che usate il resto dell’anno. Vediamo di seguito il video per creare questi gnomi decorativi con la barba lunga e un gran cappello per il Natale 2019.

Come potete vedere, il procedimento è molto semplice e il risultato è davvero strepitoso. Nei negozi si vendono questi gnometti a prezzi anche abbastanza alti. Perché quindi non provare a realizzarli in casa? I materiali sono facilmente reperibili. Inoltre sono anche delle simpaticissime idee regalo per Natale, da fare a colleghi e amici che potranno utilizzare questi gnomi, a loro volta, per decorare la loro casa.

Insomma, creare le cose da soli può essere davvero soddisfacente così da farle nel modo che più vi piace scegliendo le stoffe che preferite. Ovviamente potete fare tutte le aggiunte che volete rispetto al tutorial, come dei bottoncini sul cappellino e la creazione di occhi con il feltro o con i bottoni. Cosa ne pensate di questi elementi decorativi fai da te?